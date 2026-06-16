

La Municipalidad de Berazategui informa que debido a una obra de reencarpetado asfáltico, mañana (miércoles 17/06) de 7.30 a 16.00 -aproximadamente-, la calle 12 entre 149 y Av. Mitre estará cerrada al tránsito. Se solicita a las y los conductores tomar caminos alternativos. Por este motivo, con el objetivo de no interferir en la circulación y el normal desarrollo de los trabajos, el Municipio recomienda a los vecinos y vecinas circular con precaución, así como respetar el señalamiento provisorio y los desvíos propuestos.

Desvíos sugeridos por la Dirección Municipal de Tránsito

Para los automovilistas se recomiendan estas vías alternativas de circulación: los que quieran dirigirse hacia Av. Mitre, deberán hacerlo hacia las calles 11 y 13; mientras que quienes vengan desde Av. Mitre hacia el Centro de Berazategui, podrán hacerlo por la calle 10.