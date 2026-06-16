Lanús Gobierno informa que durante el viernes 19, el sábado 20 y el domingo 21 de junio, de 12 a 19, se realizará una nueva edición de la “Expo Ambiente Sí” en el Centro Cultural Leonardo Favio, situado en la avenida 25 de Mayo N° 131, en Lanús Oeste, donde los vecinos y las vecinas podrán desarrollar diversas actividades.

La jornada incluirá una exhibición de viveros y contará con la participación de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y de distintos emprendedores y emprendedoras ligados a la temática de la sustentabilidad y conservación del ambiente. En ese marco, los lanusenses también tendrán la posibilidad de acercar sus residuos como vidrios enteros, cartón, papel, metal, plástico y dejarlos en el lugar.

Esta iniciativa forma parte de las medidas implementadas por la gestión municipal para generar conciencia en las ciudadanas y los ciudadanos sobre el impacto positivo que genera en la comunidad la modificación de ciertos hábitos individuales, como la separación de los residuos domiciliarios.

Cabe recordar que, en caso de lluvia, la Expo quedará suspendida.