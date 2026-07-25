Lanús Gobierno informa que hasta el 31 de julio continúa abierta la preinscripción para que las interesadas y los interesados puedan incorporarse a la nueva Policía de Prevención Municipal, un dispositivo de seguridad local que tiene la finalidad de reforzar las tareas diarias de disuasión del delito y de cuidado de las vecinas y los vecinos del distrito.

Esta iniciativa forma parte de una serie de políticas públicas impulsadas recientemente por el intendente Julián Álvarez para mejorar la calidad de vida de las y los lanusenses, como la creación de la Mesa Interpoderes de Seguridad y Justicia y el convenio firmado con el Ministerio de Seguridad para la formación del personal de seguridad municipal en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”.

Los requisitos son ser argentino/a nativo, naturalizado o por opción; tener entre 25 y 45 años; contar con estudios secundarios completos; acreditar domicilio en el partido de Lanús; tener licencia de conducir (excluyente); no registrar antecedentes penales y no figurar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios, entre otros.

Aquellos que deseen anotarse para integrar esta nueva fuerza local, podrán hacerlo a través del siguiente link: https://tramitesweb.lanus.gob.ar/tramites/219/inscripcion-a-la-policia-de-prevencion-municipal.