La Municipalidad de Berazategui sigue acercando propuestas recreativas para disfrutar en familia durante el receso invernal. El miércoles 29 de julio, a las 16.30, se presentará la obra de teatro “Los Abuelos No Mienten” -destinada a niños y niñas mayores de seis años- en el Complejo Deportivo Municipal Ducilo (calle 5 y 151).
Esta actividad es organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes e impulsada por el intendente Carlos Balor.
La obra tendrá una única función y contará con entrada gratuita, con cupos limitados. Las mismas deberán retirarse anticipadamente de 8.00 a 14.00, en la Oficina de Recreación y Turismo, ubicada en el segundo piso del Edificio Municipal (Av. 14 y 131 A). Para obtenerlas, será necesario ser mayor de edad y presentar DNI con domicilio en Berazategui. Se entregarán hasta tres entradas por grupo familiar.
De esta manera, el Municipio continúa promoviendo espacios de encuentro, recreación y disfrute para las familias berazateguenses, durante las vacaciones de invierno. Para conocer la agenda completa de actividades, ingresar a berazategui.gob.ar.
La obra teatral “Los Abuelos No Mienten” llega al Complejo Ducilo
La Municipalidad de Berazategui sigue acercando propuestas recreativas para disfrutar en familia durante el receso invernal. El miércoles 29 de julio, a las 16.30, se presentará la obra de teatro “Los Abuelos No Mienten” -destinada a niños y niñas mayores de seis años- en el Complejo Deportivo Municipal Ducilo (calle 5 y 151).