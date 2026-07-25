La Municipalidad de Berazategui sigue acercando propuestas recreativas para disfrutar en familia durante el receso invernal. El miércoles 29 de julio, a las 16.30, se presentará la obra de teatro “Los Abuelos No Mienten” -destinada a niños y niñas mayores de seis años- en el Complejo Deportivo Municipal Ducilo (calle 5 y 151).



Esta actividad es organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes e impulsada por el intendente Carlos Balor.

La obra tendrá una única función y contará con entrada gratuita, con cupos limitados. Las mismas deberán retirarse anticipadamente de 8.00 a 14.00, en la Oficina de Recreación y Turismo, ubicada en el segundo piso del Edificio Municipal (Av. 14 y 131 A). Para obtenerlas, será necesario ser mayor de edad y presentar DNI con domicilio en Berazategui. Se entregarán hasta tres entradas por grupo familiar.

De esta manera, el Municipio continúa promoviendo espacios de encuentro, recreación y disfrute para las familias berazateguenses, durante las vacaciones de invierno. Para conocer la agenda completa de actividades, ingresar a berazategui.gob.ar.