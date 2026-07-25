Tras la exitosa concurrencia de público en las funciones de esta semana, del martes 28 al jueves 30 de julio continúan en Berazategui las clásicas tardes de Cine en los Barrios para las vacaciones de invierno. Estas jornadas, impulsadas por el intendente Carlos Balor e ideales para disfrutar en familia, son abiertas y gratuitas para toda la comunidad.

En cada fecha de esta propuesta recreativa, organizada por la Subsecretaría de Juventudes del Municipio, se proyecta "Super Mario Galaxy: la película", a las 15.00; y se comparte una merienda con los niños y niñas.

El resto del cronograma de esta actividad es el siguiente:

Martes 28 de julio: Sociedad de Fomento Belgrano (Calle 161 e/ 19 y 20).

Miércoles 29 de julio: Casa del Niño Itatí (Calle 616 y 504).

Jueves 30 de julio: Sociedad de Fomento Villa España (Av. Sabin e/ 150 y 151).