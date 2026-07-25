Los emprendedores porteños muestran todo su potencial en la Exposición Rural de Palermo. Con activaciones interactivas, el impulso de las startups y de los videojuegos, el stand de la Ciudad llevó la agenda de innovación a la muestra agroindustrial más importante del país.

“La Ciudad es probablemente la región más federal y acá encontramos productores de todo el país. Del sector agropecuario destaco esa voluntad de compartir conocimiento. Nuestro esfuerzo está puesto en la tierra y en el campo para que rinda cada vez más y conquiste nuevos mercados”, sostuvo Jorge Macri, quien recorrió la muestra acompañado por el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. En la pista central, el Jefe de Gobierno premió a un caballo de la raza criolla, ganador en una competencia que comenzó con 16 mil ejemplares de todo el país.

El 70% de las empresas agroindustriales del país tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires y dos tercios de los emprendimientos instalados en el Parque de Innovación porteño, en Núñez (más de 60 en total), están vinculados con la agroindustria o la agroalimentación.

Este viernes en el stand de la Ciudad en la Rural también hubo clases de tango, fileteado porteño y emprendimientos gastronómicos. El Showcase Gaming de estudios nacionales mostró los videojuegos desarrollados en el país y la Zona Living ofreció experiencias interactivas pensadas para acercar la innovación de una manera dinámica y participativa.

La 138ª edición de esta tradicional feria porteña termina el domingo y reúne a las principales cadenas productivas del país con representantes de 15 provincias, más de 400 stands comerciales, 4.500 expositores de animales y más de 2.500 ejemplares de distintas razas (10% más que la edición anterior). Además ofrece espacios gastronómicos, cocina en vivo, pista de tractores, desfiles, visitas guiadas y propuestas recreativas para toda la familia.