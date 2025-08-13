Para agilizar las respuestas a las necesidades del sector productivo local y potenciar las posibilidades de inserción laboral de la comunidad, en Berazategui se presentó un nuevo Portal Municipal de Empleo. Se trata de un sistema gratuito de búsqueda, pre-selección y derivación de postulantes para empresas, que fue generado con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. La presentación estuvo encabezada por el intendente Juan José Mussi y contó con la participación de la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo del Gobierno bonaerense, Ayelén Borda.

Tras la exposición a cargo de la Secretaría de Trabajo municipal, Mussi indicó: “Cuando alguien busca trabajo siempre es urgente, al igual que cuando una industria requiere de un trabajador. Y este Portal que lanzamos hoy, con unos 14.000 currículums de base, viene a resolver esa necesidad y en forma totalmente gratuita, tanto para los postulantes como para los empresarios. Porque para nosotros es trascendental que todos puedan conseguir empleo, algo fundamental y necesario para el desarrollo de cualquier país”.

En ese marco, el Intendente berazateguense agradeció "al gobernador Axel Kicillof, con quien sabemos que siempre podemos contar. En esta oportunidad, por ejemplo, al brindarnos la posibilidad de disponer de esta formidable plataforma digital, que nos permitirá ofrecer más y mejor empleo para todos", destacó Mussi.

Por su parte, Borda expresó: “Este es el resultado de un trabajo conjunto entre el Municipio de Berazategui y el Gobierno provincial, pero también de la retroalimentación que existe con las empresas. Porque, como siempre dice nuestro Gobernador: a este país lo vamos a sacar adelante trabajando todos juntos, tanto desde el sector público como del privado. Y este portal es una herramienta más, que se suma a otras que hemos impulsado en Berazategui y en el resto de los municipios, mediante diferentes líneas de financiamiento”.