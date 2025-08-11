En el marco del 359º Aniversario de Quilmes se llevará adelante una nueva edición del Festival Somos Quilmes, que se desarrollará el viernes 15 de agosto, entre las 12 y las 23, y tendrá como cierre estelar la presentación de la reconocida banda de cumbia Damas Gratis, con entrada libre y gratuita.

Desde temprano, en la plaza De las Colectividades y su zona de influencia, se instalarán stands gastronómicos y foodtrucks con precios accesibles para todos los bolsillos, como así también, una feria de emprendedores locales. Además, se montará el escenario principal en la esquina de las avenidas Carlos Pellegrini y Vicente López, en el que habrá shows artísticos y musicales en vivo desde el mediodía.

En este marco, el cierre de la jornada estará a cargo de la renombrada banda de cumbia, Damas Gratis. Previamente, se presentarán la Orquesta Kaluqueña, que acompañará la fiesta con su cumbia latinoamericana; y se llevará adelante la Batalla de Crews, que tendrá como host a Barba Roja y a Zone como ⁠DJ, junto con los raperos Mecha, Larrix, Klan, Replik, Wolf, Naista, Røma y Zaina.

Se recuerda que el cronograma arrancó este lunes, con una serie de muestras institucionales relacionadas a la historia del distrito en las escuelas públicas de la ciudad, con la finalidad que todos y todas puedan conocer un poco más sobre las raíces quilmeñas.

Mientras que el domingo de 17 se desarrollará una nueva edición de la Carrera Somos Quilmes, que tendrá una competencia de 10k, una correcaminata de 3k y una carrera participativa para niños y niñas de 1k. La largada será sobre la avenida Cervantes y la calle Álamos.

A su vez, durante este mes se disputará la Copa Ciudad de Quilmes en fútbol, hockey, natación, rugby, ciclismo, tenis, handball y básquet. Para consultar a la agenda deportiva, los interesados e interesadas pueden ingresar en www.quilmes.gov.ar/deportes