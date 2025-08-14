El concejal quilmeño Ariel Burtolli y el asesor del Ministro de Gobierno Bonaerense, Juan Kolak, se reunieron con dirigentes del kicilofismo de Quilmes para avanzar con la campaña electoral local.

Tras el encuentro, las fuentes explicaron que quedó claro que se militará la lista completa de Fuerza Patria, se entregó folletería y se dividieron tareas de los lugares en los que pondrán las mesas de campaña.

Con este encuentro, integrantes del Movimiento Derecho al Futuro de Quilmes buscan sentar las bases electorales del kicilofismo en el distrito. “Nadie va a sacar los pies del plato, pero vamos a trabajar fuera de la agenda de La Cámpora”, explicaron.

Entre otros, se encontraba el ex rector de la UNQ, Mario Lozano, entre otros dirigentes barriales.

Horas más tarde, otro kicilofista, Gabriel Berrozpe, hacía su propio plenario