El Gobierno de la Ciudad incorpora 1.000 policías en calle hasta fin de año como parte del plan de Seguridad Integral que busca atacar el delito y mantener el orden. Desde el comienzo de la gestión ya son 3.500 los efectivos que reforzaron el cuidado de los porteños en la vía pública.

Esta mañana, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó el egreso en el Instituto Superior de Seguridad Pública, el centro de la Policía de la Ciudad para la formación y el entrenamiento de los efectivos. Fue en la sede del ISSP (Santiago de Compostela 3801, Parque Avellaneda).

“Incorporar personal con experiencia nos permite movernos rápido y liberar policías que estaban cumpliendo una tarea para la que no habían sido formados. Esos policías pueden volver a la calle para seguridad de los porteños", sostuvo Jorge Macri durante el egreso de los nuevos agentes. Lo acompañaron el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el director del Instituto Superior de Seguridad Pública, Martín López Zavaleta.

Los nuevos egresados, que tomaron los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), fueron asignados a la Dirección Autónoma de Alcaldías para cuidar a los detenidos, y los oficiales que cumplían esas funciones salen a patrullar las calles de la Ciudad.

Los cursos NICE buscan aprovechar la experiencia de quienes hayan pertenecido a otras fuerzas de seguridad y que tengan la baja en su fuerza de origen. A lo largo de 240 horas cátedra se les da formación física, técnica, legal y táctica para cumplir funciones en la Policía de la Ciudad. El curso contempla el ingreso de aproximadamente 2.500 nuevos efectivos para principios de 2027.

El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, afirmó: “Fortalecer nuestra policía con oficiales experimentados que se suman a los cadetes que egresan año tras año es una forma de mejorar la seguridad de nuestros vecinos”.

Más policías en la calle es más seguridad para los vecinos. En 2024 hubo 1.600 nuevos policías egresados del Instituto Superior de Seguridad y además salieron a patrullar 1.000 que hacían tareas administrativas. Y el mes pasado se sumaron otros 900 egresados. La fuerza porteña cuenta con más de 27 mil oficiales que son capacitados y equipados con las mejores herramientas para cumplir con su trabajo, como las armas de baja letalidad y los nuevos chalecos antibalas con sistema de localización.

Se incorporó además infraestructura y más patrulleros, motos y cuatriciclos. Se instalaron nuevas cámaras de seguridad que cubren el 82% del territorio porteño y 350 Puntos Seguros en plazas, parques, centros de trasbordo y estaciones de subte que sirven para llamar directamente al 911 en situaciones de emergencia. Y se consolidó también el Anillo Digital, que tiene 814 pórticos de lectores de patentes en 74 puntos de accesos a Buenos Aires: así se logró reducir un 40% el delito automotor.