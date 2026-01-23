El intendente de Berazategui, Carlos Balor, mantuvo un encuentro con el presidente del Club Nápoli Argentino, Matías Giaccardi, donde dialogaron sobre las actividades que desarrolla esta joven entidad deportiva de Ranelagh y sus proyectos a futuro.

"Hoy me reuní con Matías Giaccardi, presidente del club berazateguense Nápoli Argentino, para conversar sobre las actividades que se desarrollan en el predio y los proyectos a futuro para fortalecer la institución. Seguimos apostando al deporte como una herramienta fundamental para el crecimiento de Berazategui", expresó el intendente Carlos Balor en sus redes sociales tras el encuentro.

También participaron de la reunión la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat de la Municipalidad de Berazategui, Cecilia Roldán; y el subsecretario municipal, Juan Pablo Cristaldo.