La Municipalidad de Berazategui realizó la cuarta jornada de relevamiento habitacional en el barrio Agustín Ramírez. El objetivo es que los vecinos y vecinas obtengan la regularización dominial de sus hogares.

Al respecto, la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat, Cecilia Roldán, explicó: “Los censistas recorren casa por casa, completando una encuesta que responden los vecinos y vecinas. Esto es muy importante porque es el primer paso para que ellos puedan obtener las escrituras de sus viviendas”.

Asimismo, señaló: “Estas acciones las llevamos adelante gracias al intendente Carlos Balor, que asumió el compromiso que había asumido el Dr. Juan José Mussi y continúa con su legado. Como siempre nos decía Mussi, los actos de regularización dominial son de los más lindos porque es una tranquilidad para los vecinos y vecinas contar con las escrituras de sus casas”.

Por último, Roldán agradeció al gobernador Axel Kicillof “que nos brinda herramientas para llegar a las escrituras”, destacó y continuó: “También agradecemos a la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) porque estamos realizando el relevamiento con voluntarios de la carrera de Trabajo Social”.