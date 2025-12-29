Los proyectos presentados por el concejal PRO Diego Buffone durante el periodo legislativo 2024-2025.
SECCIÓN: Proyectos presentados – Año 2024
1. Sistema de Consultas de Expedientes vía internet
Expediente: 2024 – HCD – D – 2-29072
Tipo de proyecto: Decreto
Fecha de ingreso: 05/04/2024
Comisión: Presupuesto impuesto y hacienda –
Interpretación y reglamento
Breve descripción: Solicitamos al Honorable Concejo Deliberante
de Quilmes un sistema de consultas de expedientes accesible para
toda la ciudadanía vía Internet.
2. Informe sobre la cantidad de empleados Municipales
beneficiados por la Ley Provincial 10.592
Expediente: 2024 – HCD – R - 2-29071
Tipo de proyecto: Resolución
Fecha de ingreso: 05/04/2024
Comisión: Salud, higiene, acción social tierras y viviendas
Producción, industria, comercio y trabajo - Interpretación y
reglamento.
Breve descripción: Solicitamos al Departamento Ejecutivo un
informe sobre el cumplimiento del Art. 8 de la Ley Provincial 10.592.
El pedido incluye: número de empleados municipales alcanzados
por dicho artículo, porcentaje que representan respecto del total de
empleados municipales, detalle de contratos y modalidades de
contratación de los beneficiados, especificando: promedio de
haberes de los trabajadores discapacitados, bajas previstas en los
próximos 12 meses por jubilación u otras causas, cantidad y
porcentaje de empleados discapacitados según tipo de
contratación.
3. Creación del Instituto de estadística municipal
Expediente: 2024 – HCD – O -2-29512
Tipo de proyecto: Ordenanza
Fecha de ingreso: 05/05/2024
Comisión:
Breve descripción: Solicitamos la creación del instituto de
estadística municipal encargado de llevar un registro de los
principales índices socioeconómicos del partido de Quilmes. Su
función será recabar información respecto a: Economía, Hábitat,
Socio-demográfica, Gestión, Salud, Educación, Cultura y Turismo,
Desarrollo social y Medio ambiente.
4. Situación edilicia en EMBA
Expediente: 2024 – HCD – R -2-29154
Tipo de proyecto: Resolución
Fecha de ingreso: 07/05/2024
Comisión: Cultura y fomento – Presupuesto, impuesto y hacienda –
Interpretación y reglamento.
Breve descripción: Solicitamos un Informe de los siguientes
puntos referentes a los hechos acaecidos en la EMBA EL 17 de
Abril del año 2024
- Cuáles fueron las causales de la rotura del caño en el 8vo Piso
- Cuáles son las tareas de Mantenimiento realizadas en la EMBA
a raíz de los acontecimientos acaecidos el miércoles 17 de abril
- Si existe algún programa de mantenimiento intensivo integral a
fin de que no ocurran hechos similares en el futuro
- Toda información que ayude a comprender mejor la presente
problemática.
5. Sistema c/ escritura Braille en boletas municipales
Expediente: 2024 – HCD – O -2-29153
Tipo de proyecto: Ordenanza
Fecha de ingreso: 07/05/2024
Comisión: Salud, higiene, acción social – Tierras y viviendas –
Producción, industria, comercio y trabajo – Interpretación y
reglamento.
Breve descripción: Solicitamos que las boletas para el pago de las
Tasas Servicios Generales (ABL) que emita el Departamento
Ejecutivo Municipal, esten impresas en sistema Braille cuando los
contribuyentes lo soliciten en razón de sufrir discapacidad visual.
6. Regulación de la denominación de espacios y
establecimientos públicos municipales en Quilmes
Expediente: 2024 – HCD – O – 2-29507
Tipo de proyecto: Ordenanza
Fecha de ingreso: 15/05/2024
Comisión:
Breve descripción: Solicitamos prohibir el mismo nombre a más de
dos lugares, salvo personalidades fallecidas hace más de 100 años.
No podrán designarse con nombres de personas hasta
transcurridos 10 años de su fallecimiento, desaparición forzada
o del hecho histórico a conmemorar.
Se prohíbe usar nombres de autoridades que hayan ejercido
funciones mediante actos de fuerza contra el orden constitucional y
democrático.
7. – Impuesto + Trabajo
Expediente: 2024 – HCD – O – 2-29812
Tipo de proyecto: Ordenanza
Fecha de ingreso: 04/06/2024
Comisión:
Breve descripción: La normativa incorpora al Código Tributario un
beneficio de eximición y descuentos en la Tasa de Servicios
Urbanos Municipales (SUM) para empresas privadas que
contraten jóvenes de 18 a 30 años residentes en Quilmes:
25% por 1 a 3 jóvenes
50% por 4 a 6
75% por 7 a 10
100% por más de 10
La Secretaría de Hacienda controla el programa y el Ejecutivo
puede reglamentar su aplicación. Vigente desde su promulgación.
8. Modificar artículos varios del Reglamento Interno municipal
Expediente: 2024 – HCD – D -2-29993
Tipo de proyecto: Decreto
Fecha de ingreso: 02/07/2024
Comisión:
Breve descripción: Buscamos clarificar las formas de decisión del
concejo, ordenar el uso de la palabra en las sesiones y precisar las
cuestiones de orden, fortaleciendo la organización y el
funcionamiento interno del cuerpo deliberativo.
9. Prohibir la circulación de motos con acompañante cerca de
entidades bancarias
Expediente: 2024 – HCD – O -2-30021
Tipo de proyecto: Ordenanza
Fecha de ingreso: 11/07/2024
Comisión: Transporte y tránsito - Presupuesto, impuesto y
hacienda - Seguridad ciudadana y derechos humanos -
Interpretación y reglamento
Breve descripción: Solicitamos la colocación de carteles
indicadores en las zonas afectadas. Se faculta al Ejecutivo
municipal para dictar normas y procedimientos de aplicación. Se
autoriza la modificación de partidas presupuestarias para su
cumplimiento. Entra en vigencia tras su comunicación oficial.
10. Declarar Personalidad Destacada al ciudadano Nicolás
Monzón
Expediente: 2024 – HCD – O – 2-30088
Tipo de proyecto: Ordenanza
Fecha de ingreso: 31/07/2024
Comisión: Cultura y fomento - Presupuesto, impuesto y hacienda
- Interpretación y reglamento.
Breve descripción: Declaramos al ciudadano Nicolás Monzón
(DNI 40.302.947) como “Personalidad Destacada” en el marco del
Régimen de Honores establecido por la Ordenanza 9902/04. Se le
otorga una placa conmemorativa y una copia de la ordenanza que
lo acredita. Se dispone la comunicación oficial y el archivo
correspondiente. En síntesis, es un reconocimiento institucional a la
trayectoria y méritos del ciudadano mencionado.
11. Instalación de la planta hormigonera-impacto ambiental
Expediente: 2024 – HCD - R-2-30156
Tipo de proyecto: Resolución
Fecha de ingreso: 09/09/2024
Comisión:
Breve descripción: Se solicita al departamento ejecutivo un
informe sobre la instalación de una planta hormigonera en Quilmes.
El pedido incluye: la existencia y envío del estudio de impacto
ambiental, el origen del suministro de agua, la evaluación de
posibles efectos sobre los vecinos, la identificación de otras obras
vinculadas y cualquier información adicional que permita
comprender la problemática.
12.Adherir Ley 27781 Boleta Única de Papel
Expediente: 2024 – HCD – R -2-30249
Tipo de proyecto: Resolución
Fecha de ingreso: 16/10/2024
Comisión:
Breve descripción: Solicitamos al Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires adherir a la Ley 27.781, que modifica el Código
Electoral Nacional e incorpora la Boleta Única de Papel como
instrumento de votación.
13.Crear Observatorio Legislativo municipal
Expediente: 2024 – HCD – D -2-30262
Tipo de proyecto: Decreto
Fecha de ingreso: 29/10/2024
Comisión:
Breve descripción: Solicitamos crear en el Honorable Concejo
Deliberante de Quilmes, el observatorio legislativo de la ciudad, con
el objetivo de publicar información sobre la producción legislativa,
mantener informada a la comunidad sobre proyectos en debate y
generar espacios de discusión. Estará integrado por representantes
de cada bloque y la UNQ, pudiendo sumar ONG afines. Coordinado
por la presidencia del concejo, quien deberá emitir informes
semestrales con datos sobre concejales, bloques, comisiones,
proyectos presentados y versiones taquigráficas de las sesiones. La
información será publicada en la web institucional y distribuida en
copias impresas. Además, podrá celebrar convenios con entidades
públicas y privadas para facilitar el acceso a la información.
SECCIÓN: Proyectos presentados – Año 2025
1. Crear la Biblioteca pública del Honorable Concejo
Deliberante de Quilmes
Expediente: 2025 – HCD – D -2-30361
Tipo de proyecto: Decreto
Fecha de ingreso: 01/02/2025
Comisión: Cultura y fomento - Presupuesto, impuesto y
hacienda - Interpretación y reglamento.
Breve descripción: Solicitamos la creación de la biblioteca
pública del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, bajo la
dirección de su presidencia, autorizando a realizar las
modificaciones presupuestarias necesarias para su
equipamiento y difusión.
2. Crear en el ámbito Legislativo la Banca 25
Expediente: 2025 – HCD – O -2-30360
Tipo de proyecto: Ordenanza
Fecha de ingreso: 07/02/2025
Comisión: Cultura y fomento - Interpretación y reglamento
Breve descripción: Solicitamos crear en el Concejo Deliberante
de Quilmes la Banca 25, un mecanismo de participación
ciudadana que permite a vecinos y entidades locales expresar
opiniones, reclamos o propuestas en el recinto de sesiones,
excluyendo temas político-partidarios. Los expositores podrán
intervenir antes de cada sesión ordinaria, con un máximo de tres
por jornada y hasta diez minutos cada uno. La iniciativa
establece requisitos de inscripción, turnos de acceso, difusión
pública y la facultad de la Presidencia para reglamentar su
funcionamiento.
3. Crear un fondo municipal p/vecinos en situación de
catástrofe
Expediente: 2025 – HCD – O -2-30407
Tipo de proyecto: Ordenanza
Fecha de ingreso: 19/03/2025
Comisión: salud, higiene, acción social, tierras y viviendas -
Ambiente y desarrollo sostenible - Presupuesto, impuesto y
Hacienda - Interpretación y reglamento
Breve descripción: Solicitamos la creacion de el Fondo
Municipal para Vecinos en Situación de Catástrofe, destinado
a asistir a familias afectadas por inundaciones, anegamientos o
incendios. El fondo se conformará con el 3/1000 de la
recaudación anual de la tasa.
4. Remover la imagen de Cristina Fernández de Kirchner en el
Paseo de la Lealtad
Expediente: 2025 – HCD – O -2-30496
Tipo de proyecto: Ordenanza
Fecha de ingreso: 17/06/2025
Comisión:
Breve descripción: Solicitamos la remoción de la imagen de
Cristina Fernández de Kirchner del Paseo de la Lealtad en
Quilmes, garantizando la preservación estructural y artística del
monumento. La obra será devuelta a su autor, se autorizan las
modificaciones presupuestarias necesarias y se instruye al
Ejecutivo Municipal a difundir los fundamentos de la medida
para asegurar claridad y comprensión en la comunidad.
5. Ficha Limpia
Expediente: 2025 – HCD – O -2-30544
Tipo de proyecto: Ordenanza
Fecha de ingreso: 28/07/2025
Comisión:
Breve descripción: Solicitamos la inhabilitación para ocupar
cargos en el Órgano Ejecutivo Municipal de Quilmes a todas las
personas condenadas por delitos dolosos graves, especialmente
vinculados a corrupción, delitos contra la seguridad y el orden
constitucional, contra la administración pública, el orden
económico y financiero, así como delitos de violencia de género,
femicidio y abuso sexual. La medida alcanza tanto a personal
jerárquico como a quienes no estén comprendidos en el
Convenio Colectivo de Trabajo.
6. Destacar Ciudadano ilustre post mortem del Partido de
Quilmes a Don José “Pepe” Valdez.
Expediente: 2025 – HCD – O – 2-30574
Tipo de proyecto: Ordenanza
Fecha de ingreso: 20/08/2025
Comisión: Cultura y fomento - Presupuesto, impuesto y
hacienda -
Interpretación y reglamento
Breve descripción: Declaramos a Don José “Pepe” Valdez
como “Ciudadano Ilustre Post Mortem del Partido de
Quilmes”, en reconocimiento a su trayectoria como veterano de
la Guerra de Malvinas, su compromiso social y su labor
educativa sobre la soberanía argentina.
La distinción será entregada a sus familiares directos en una
ceremonia especial del Concejo Deliberante, con un Diploma de
Honor y la Réplica del Monumento al Indio Kilme.
Se autoriza al Ejecutivo municipal a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para concretar el homenaje.
En síntesis, se trata de un reconocimiento institucional y
póstumo a su legado patriótico y social.
7. Incorporar sistema Braille en paradas de colectivo
Expediente: 2025 – HCD – R -2-30575
Tipo de proyecto: Resolución
Fecha de ingreso: 20/08/2025
Comisión:
Breve descripción: Solicitamos al Departamento Ejecutivo la
adecuación de todas las paradas de colectivos del distrito a la
Ordenanza Nº 9251/02, que establece la incorporación del
sistema Braille en la señalización de las paradas, garantizando
accesibilidad para personas con discapacidad visual.
8. Restablecer servicio de Ómnibus Quilmes - La Plata
Expediente: 2025 – HCD – R -2-30598
Tipo de proyecto: Resolución
Fecha de ingreso: 17/09/2025
Comisión:
Breve descripción: Solicitamos al Departamento Ejecutivo
Municipal gestionar ante autoridades provinciales y nacionales la
implementación de un servicio de ómnibus directo entre la
Estación Quilmes y la Terminal de La Plata. Asimismo, se
requiere intimar a la empresa Misión Buenos Aires (ex Grupo
Plaza) para restablecer servicios que conecten Once,
Constitución o Retiro con La Plata, incluyendo parada en
Quilmes, y reactivar el Ramal 129-10 extendiéndose hasta dicha
ciudad.
9. Reposición de nomencladores en Quilmes
Expediente: 2025 – HCD – O -2-30489
Tipo de proyecto: Ordenanza
Fecha de ingreso: 04/10/2025
Comisión: Cultura y fomento - Obras y servicios públicos -
Transporte y tránsito – Presupuesto, impuesto y hacienda.
Breve descripción: Solicitamos la reposición de los
nomencladores en las calles Hipólito Irigoyen, Mitre, Alberdi,
Brandsen y sus esquinas dentro del circuito indicado. Se
autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para cumplir con la medida.
Otros proyectos presentados:
Solicitar informe sobre las obras del Barrio Dorrego e/ Mozart y
Gelly y Obes. 2024 – HCD – R – 2-29131
Realizar operativo de limpieza s/ ambas manos del Acceso Sudeste
2024 – HCD – R – 2-29965
Solicitar operativo de limpieza del Arroyo las Piedras Monteverde
hasta Donato Álvarez 2024 – HCD – R – 2-29985
Solicitar al Depto. Ejecutivo de la Prov. De Buenos Aires, suspender
la implementación de Resolución conjunta 1650/2024 2024 – HCD
– R – 2-29991
Solicitar informe sobre Préstamo / Instalación de Planta
Hormigonera 2024 – HCD – R – 2-30157
Expresar Beneplácito al proyecto de Ley 1325/24 Duelo Nacional
Víctimas de COVID-19 2024 HCD – R – 2-30230
Señalizar el frente de Mutual Policial Federal Argentina 2024 – HCD
– R – 2-30495
Instalación de alarmas de proximidad p/ automóviles en el
ingreso/egreso del palacio municipal 2024 – HCD – O – 2-30011
Declarar patrimonio histórico Edificio del Círculo Católico de
Obreros de Bernal 2024 – HCD – O – 2-30089
Adhesión al RIGI 2024 – HCD – O – 2-30124
Disponer dar cumplimiento a la Resolución 267/24 “Ley Defensa al
Consumidor” 2024 – HCD – O – 2-30229
Declarar Personalidad Destacada al Sr. David Rosende 2025 –
HCD – O – 2-30423
Modificar Franja horaria en Salas de Bingo del distrito de Quilmes
2025 – HCD – O – 2-30552
Durante el periodo 2024/2025, se presentaron 84 minutas de
comunicación, abarcando diversas áreas del municipio:
● SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
● SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS
● EDUCACIÓN Y ESPACIOS ESCOLARES
● SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
● AMBIENTE Y ESPACIOS PÚBLICO