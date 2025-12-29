Los proyectos presentados por el concejal PRO Diego Buffone durante el periodo legislativo 2024-2025.

SECCIÓN: Proyectos presentados – Año 2024

1. Sistema de Consultas de Expedientes vía internet

Expediente: 2024 – HCD – D – 2-29072

Tipo de proyecto: Decreto

Fecha de ingreso: 05/04/2024

Comisión: Presupuesto impuesto y hacienda –

Interpretación y reglamento

Breve descripción: Solicitamos al Honorable Concejo Deliberante

de Quilmes un sistema de consultas de expedientes accesible para

toda la ciudadanía vía Internet.

2. Informe sobre la cantidad de empleados Municipales

beneficiados por la Ley Provincial 10.592

Expediente: 2024 – HCD – R - 2-29071

Tipo de proyecto: Resolución

Fecha de ingreso: 05/04/2024

Comisión: Salud, higiene, acción social tierras y viviendas

Producción, industria, comercio y trabajo - Interpretación y

reglamento.

Breve descripción: Solicitamos al Departamento Ejecutivo un

informe sobre el cumplimiento del Art. 8 de la Ley Provincial 10.592.

El pedido incluye: número de empleados municipales alcanzados

por dicho artículo, porcentaje que representan respecto del total de

empleados municipales, detalle de contratos y modalidades de

contratación de los beneficiados, especificando: promedio de

haberes de los trabajadores discapacitados, bajas previstas en los

próximos 12 meses por jubilación u otras causas, cantidad y

porcentaje de empleados discapacitados según tipo de

contratación.

3. Creación del Instituto de estadística municipal

Expediente: 2024 – HCD – O -2-29512

Tipo de proyecto: Ordenanza

Fecha de ingreso: 05/05/2024

Comisión:

Breve descripción: Solicitamos la creación del instituto de

estadística municipal encargado de llevar un registro de los

principales índices socioeconómicos del partido de Quilmes. Su

función será recabar información respecto a: Economía, Hábitat,

Socio-demográfica, Gestión, Salud, Educación, Cultura y Turismo,

Desarrollo social y Medio ambiente.

4. Situación edilicia en EMBA

Expediente: 2024 – HCD – R -2-29154

Tipo de proyecto: Resolución

Fecha de ingreso: 07/05/2024

Comisión: Cultura y fomento – Presupuesto, impuesto y hacienda –

Interpretación y reglamento.

Breve descripción: Solicitamos un Informe de los siguientes

puntos referentes a los hechos acaecidos en la EMBA EL 17 de

Abril del año 2024

- Cuáles fueron las causales de la rotura del caño en el 8vo Piso

- Cuáles son las tareas de Mantenimiento realizadas en la EMBA

a raíz de los acontecimientos acaecidos el miércoles 17 de abril

- Si existe algún programa de mantenimiento intensivo integral a

fin de que no ocurran hechos similares en el futuro

- Toda información que ayude a comprender mejor la presente

problemática.

5. Sistema c/ escritura Braille en boletas municipales

Expediente: 2024 – HCD – O -2-29153

Tipo de proyecto: Ordenanza

Fecha de ingreso: 07/05/2024

Comisión: Salud, higiene, acción social – Tierras y viviendas –

Producción, industria, comercio y trabajo – Interpretación y

reglamento.

Breve descripción: Solicitamos que las boletas para el pago de las

Tasas Servicios Generales (ABL) que emita el Departamento

Ejecutivo Municipal, esten impresas en sistema Braille cuando los

contribuyentes lo soliciten en razón de sufrir discapacidad visual.

6. Regulación de la denominación de espacios y

establecimientos públicos municipales en Quilmes

Expediente: 2024 – HCD – O – 2-29507

Tipo de proyecto: Ordenanza

Fecha de ingreso: 15/05/2024

Comisión:

Breve descripción: Solicitamos prohibir el mismo nombre a más de

dos lugares, salvo personalidades fallecidas hace más de 100 años.

No podrán designarse con nombres de personas hasta

transcurridos 10 años de su fallecimiento, desaparición forzada

o del hecho histórico a conmemorar.

Se prohíbe usar nombres de autoridades que hayan ejercido

funciones mediante actos de fuerza contra el orden constitucional y

democrático.

7. – Impuesto + Trabajo

Expediente: 2024 – HCD – O – 2-29812

Tipo de proyecto: Ordenanza

Fecha de ingreso: 04/06/2024

Comisión:

Breve descripción: La normativa incorpora al Código Tributario un

beneficio de eximición y descuentos en la Tasa de Servicios

Urbanos Municipales (SUM) para empresas privadas que

contraten jóvenes de 18 a 30 años residentes en Quilmes:

25% por 1 a 3 jóvenes

50% por 4 a 6

75% por 7 a 10

100% por más de 10

La Secretaría de Hacienda controla el programa y el Ejecutivo

puede reglamentar su aplicación. Vigente desde su promulgación.

8. Modificar artículos varios del Reglamento Interno municipal

Expediente: 2024 – HCD – D -2-29993

Tipo de proyecto: Decreto

Fecha de ingreso: 02/07/2024

Comisión:

Breve descripción: Buscamos clarificar las formas de decisión del

concejo, ordenar el uso de la palabra en las sesiones y precisar las

cuestiones de orden, fortaleciendo la organización y el

funcionamiento interno del cuerpo deliberativo.

9. Prohibir la circulación de motos con acompañante cerca de

entidades bancarias

Expediente: 2024 – HCD – O -2-30021

Tipo de proyecto: Ordenanza

Fecha de ingreso: 11/07/2024

Comisión: Transporte y tránsito - Presupuesto, impuesto y

hacienda - Seguridad ciudadana y derechos humanos -

Interpretación y reglamento

Breve descripción: Solicitamos la colocación de carteles

indicadores en las zonas afectadas. Se faculta al Ejecutivo

municipal para dictar normas y procedimientos de aplicación. Se

autoriza la modificación de partidas presupuestarias para su

cumplimiento. Entra en vigencia tras su comunicación oficial.

10. Declarar Personalidad Destacada al ciudadano Nicolás

Monzón

Expediente: 2024 – HCD – O – 2-30088

Tipo de proyecto: Ordenanza

Fecha de ingreso: 31/07/2024

Comisión: Cultura y fomento - Presupuesto, impuesto y hacienda

- Interpretación y reglamento.

Breve descripción: Declaramos al ciudadano Nicolás Monzón

(DNI 40.302.947) como “Personalidad Destacada” en el marco del

Régimen de Honores establecido por la Ordenanza 9902/04. Se le

otorga una placa conmemorativa y una copia de la ordenanza que

lo acredita. Se dispone la comunicación oficial y el archivo

correspondiente. En síntesis, es un reconocimiento institucional a la

trayectoria y méritos del ciudadano mencionado.

11. Instalación de la planta hormigonera-impacto ambiental

Expediente: 2024 – HCD - R-2-30156

Tipo de proyecto: Resolución

Fecha de ingreso: 09/09/2024

Comisión:

Breve descripción: Se solicita al departamento ejecutivo un

informe sobre la instalación de una planta hormigonera en Quilmes.

El pedido incluye: la existencia y envío del estudio de impacto

ambiental, el origen del suministro de agua, la evaluación de

posibles efectos sobre los vecinos, la identificación de otras obras

vinculadas y cualquier información adicional que permita

comprender la problemática.

12.Adherir Ley 27781 Boleta Única de Papel

Expediente: 2024 – HCD – R -2-30249

Tipo de proyecto: Resolución

Fecha de ingreso: 16/10/2024

Comisión:

Breve descripción: Solicitamos al Gobierno de la Provincia de

Buenos Aires adherir a la Ley 27.781, que modifica el Código

Electoral Nacional e incorpora la Boleta Única de Papel como

instrumento de votación.

13.Crear Observatorio Legislativo municipal

Expediente: 2024 – HCD – D -2-30262

Tipo de proyecto: Decreto

Fecha de ingreso: 29/10/2024

Comisión:

Breve descripción: Solicitamos crear en el Honorable Concejo

Deliberante de Quilmes, el observatorio legislativo de la ciudad, con

el objetivo de publicar información sobre la producción legislativa,

mantener informada a la comunidad sobre proyectos en debate y

generar espacios de discusión. Estará integrado por representantes

de cada bloque y la UNQ, pudiendo sumar ONG afines. Coordinado

por la presidencia del concejo, quien deberá emitir informes

semestrales con datos sobre concejales, bloques, comisiones,

proyectos presentados y versiones taquigráficas de las sesiones. La

información será publicada en la web institucional y distribuida en

copias impresas. Además, podrá celebrar convenios con entidades

públicas y privadas para facilitar el acceso a la información.

SECCIÓN: Proyectos presentados – Año 2025

1. Crear la Biblioteca pública del Honorable Concejo

Deliberante de Quilmes

Expediente: 2025 – HCD – D -2-30361

Tipo de proyecto: Decreto

Fecha de ingreso: 01/02/2025

Comisión: Cultura y fomento - Presupuesto, impuesto y

hacienda - Interpretación y reglamento.

Breve descripción: Solicitamos la creación de la biblioteca

pública del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, bajo la

dirección de su presidencia, autorizando a realizar las

modificaciones presupuestarias necesarias para su

equipamiento y difusión.

2. Crear en el ámbito Legislativo la Banca 25

Expediente: 2025 – HCD – O -2-30360

Tipo de proyecto: Ordenanza

Fecha de ingreso: 07/02/2025

Comisión: Cultura y fomento - Interpretación y reglamento

Breve descripción: Solicitamos crear en el Concejo Deliberante

de Quilmes la Banca 25, un mecanismo de participación

ciudadana que permite a vecinos y entidades locales expresar

opiniones, reclamos o propuestas en el recinto de sesiones,

excluyendo temas político-partidarios. Los expositores podrán

intervenir antes de cada sesión ordinaria, con un máximo de tres

por jornada y hasta diez minutos cada uno. La iniciativa

establece requisitos de inscripción, turnos de acceso, difusión

pública y la facultad de la Presidencia para reglamentar su

funcionamiento.

3. Crear un fondo municipal p/vecinos en situación de

catástrofe

Expediente: 2025 – HCD – O -2-30407

Tipo de proyecto: Ordenanza

Fecha de ingreso: 19/03/2025

Comisión: salud, higiene, acción social, tierras y viviendas -

Ambiente y desarrollo sostenible - Presupuesto, impuesto y

Hacienda - Interpretación y reglamento

Breve descripción: Solicitamos la creacion de el Fondo

Municipal para Vecinos en Situación de Catástrofe, destinado

a asistir a familias afectadas por inundaciones, anegamientos o

incendios. El fondo se conformará con el 3/1000 de la

recaudación anual de la tasa.

4. Remover la imagen de Cristina Fernández de Kirchner en el

Paseo de la Lealtad

Expediente: 2025 – HCD – O -2-30496

Tipo de proyecto: Ordenanza

Fecha de ingreso: 17/06/2025

Comisión:

Breve descripción: Solicitamos la remoción de la imagen de

Cristina Fernández de Kirchner del Paseo de la Lealtad en

Quilmes, garantizando la preservación estructural y artística del

monumento. La obra será devuelta a su autor, se autorizan las

modificaciones presupuestarias necesarias y se instruye al

Ejecutivo Municipal a difundir los fundamentos de la medida

para asegurar claridad y comprensión en la comunidad.

5. Ficha Limpia

Expediente: 2025 – HCD – O -2-30544

Tipo de proyecto: Ordenanza

Fecha de ingreso: 28/07/2025

Comisión:

Breve descripción: Solicitamos la inhabilitación para ocupar

cargos en el Órgano Ejecutivo Municipal de Quilmes a todas las

personas condenadas por delitos dolosos graves, especialmente

vinculados a corrupción, delitos contra la seguridad y el orden

constitucional, contra la administración pública, el orden

económico y financiero, así como delitos de violencia de género,

femicidio y abuso sexual. La medida alcanza tanto a personal

jerárquico como a quienes no estén comprendidos en el

Convenio Colectivo de Trabajo.

6. Destacar Ciudadano ilustre post mortem del Partido de

Quilmes a Don José “Pepe” Valdez.

Expediente: 2025 – HCD – O – 2-30574

Tipo de proyecto: Ordenanza

Fecha de ingreso: 20/08/2025

Comisión: Cultura y fomento - Presupuesto, impuesto y

hacienda -

Interpretación y reglamento

Breve descripción: Declaramos a Don José “Pepe” Valdez

como “Ciudadano Ilustre Post Mortem del Partido de

Quilmes”, en reconocimiento a su trayectoria como veterano de

la Guerra de Malvinas, su compromiso social y su labor

educativa sobre la soberanía argentina.

La distinción será entregada a sus familiares directos en una

ceremonia especial del Concejo Deliberante, con un Diploma de

Honor y la Réplica del Monumento al Indio Kilme.

Se autoriza al Ejecutivo municipal a realizar las adecuaciones

presupuestarias necesarias para concretar el homenaje.

En síntesis, se trata de un reconocimiento institucional y

póstumo a su legado patriótico y social.

7. Incorporar sistema Braille en paradas de colectivo

Expediente: 2025 – HCD – R -2-30575

Tipo de proyecto: Resolución

Fecha de ingreso: 20/08/2025

Comisión:

Breve descripción: Solicitamos al Departamento Ejecutivo la

adecuación de todas las paradas de colectivos del distrito a la

Ordenanza Nº 9251/02, que establece la incorporación del

sistema Braille en la señalización de las paradas, garantizando

accesibilidad para personas con discapacidad visual.

8. Restablecer servicio de Ómnibus Quilmes - La Plata

Expediente: 2025 – HCD – R -2-30598

Tipo de proyecto: Resolución

Fecha de ingreso: 17/09/2025

Comisión:

Breve descripción: Solicitamos al Departamento Ejecutivo

Municipal gestionar ante autoridades provinciales y nacionales la

implementación de un servicio de ómnibus directo entre la

Estación Quilmes y la Terminal de La Plata. Asimismo, se

requiere intimar a la empresa Misión Buenos Aires (ex Grupo

Plaza) para restablecer servicios que conecten Once,

Constitución o Retiro con La Plata, incluyendo parada en

Quilmes, y reactivar el Ramal 129-10 extendiéndose hasta dicha

ciudad.

9. Reposición de nomencladores en Quilmes

Expediente: 2025 – HCD – O -2-30489

Tipo de proyecto: Ordenanza

Fecha de ingreso: 04/10/2025

Comisión: Cultura y fomento - Obras y servicios públicos -

Transporte y tránsito – Presupuesto, impuesto y hacienda.

Breve descripción: Solicitamos la reposición de los

nomencladores en las calles Hipólito Irigoyen, Mitre, Alberdi,

Brandsen y sus esquinas dentro del circuito indicado. Se

autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar las modificaciones

presupuestarias necesarias para cumplir con la medida.

Otros proyectos presentados:

Solicitar informe sobre las obras del Barrio Dorrego e/ Mozart y

Gelly y Obes. 2024 – HCD – R – 2-29131

Realizar operativo de limpieza s/ ambas manos del Acceso Sudeste

2024 – HCD – R – 2-29965

Solicitar operativo de limpieza del Arroyo las Piedras Monteverde

hasta Donato Álvarez 2024 – HCD – R – 2-29985

Solicitar al Depto. Ejecutivo de la Prov. De Buenos Aires, suspender

la implementación de Resolución conjunta 1650/2024 2024 – HCD

– R – 2-29991

Solicitar informe sobre Préstamo / Instalación de Planta

Hormigonera 2024 – HCD – R – 2-30157

Expresar Beneplácito al proyecto de Ley 1325/24 Duelo Nacional

Víctimas de COVID-19 2024 HCD – R – 2-30230

Señalizar el frente de Mutual Policial Federal Argentina 2024 – HCD

– R – 2-30495

Instalación de alarmas de proximidad p/ automóviles en el

ingreso/egreso del palacio municipal 2024 – HCD – O – 2-30011

Declarar patrimonio histórico Edificio del Círculo Católico de

Obreros de Bernal 2024 – HCD – O – 2-30089

Adhesión al RIGI 2024 – HCD – O – 2-30124

Disponer dar cumplimiento a la Resolución 267/24 “Ley Defensa al

Consumidor” 2024 – HCD – O – 2-30229

Declarar Personalidad Destacada al Sr. David Rosende 2025 –

HCD – O – 2-30423

Modificar Franja horaria en Salas de Bingo del distrito de Quilmes

2025 – HCD – O – 2-30552

Durante el periodo 2024/2025, se presentaron 84 minutas de

comunicación, abarcando diversas áreas del municipio:

● SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

● SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS

● EDUCACIÓN Y ESPACIOS ESCOLARES

● SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

● AMBIENTE Y ESPACIOS PÚBLICO