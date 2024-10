Uno de los protagonistas del armado del escrache de este mar5es en el HCD ce Quilmes, reveló cómo se orquestó el mismo durante la sesión legislativa.

Omar Chachazú, ex empleado del HCD, hoy trabajador municipal en Ezpeleta, habitué de las sesiones del Concejo Deliberante, y con contacto directo a dirigentes libertarios, le contó por guasap a varios de sus más íntimos la metodología empleada para provocar la sorpresa y repercusión.

"(Estefanía)Albasetti lo armó y yo puse la puesta en escena como tenían que salir para que salga bien el video. Yo desde las sombras, porque esta vez no me expuse, me quedé en un rinconcito aplaudiendo. Desde las sombras organicé la puesta en escena ayer con Albasetti. Lo importante es que los de Unión por la Patria se quedaron mudos, comieron de su propia mano lo que siempre hacen ellos. No se lo esperaban que iba a pasar esto", parte de lo que contó Cachazú.