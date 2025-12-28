Sin dudas Alba Ale fue una referente indiscutida en la defensa del medio ambiente y encargada del Área de Guardaparques del Parque Pereyra Iraola. Así lo recuerdan todos.
Rememora la gente del Foro Rio de La Plata que "su trabajo estuvo siempre vinculado a la protección de la biodiversidad, la denuncia de la tala ilegal y la concientización ambiental. Jugo un papel de enorme importantancia en la lucha contra el paso de la autopista por el Parque Pereyra".
Militante comprometida, luchó también por los derechos de los guardaparques y por una gestión con perspectiva de género.
Su partida deja un lugar difícil de llenar entre quienes defendemos el patrimonio natural. Pero siempre estará a nuestro lado, porque permanecen sus enseñanzas.
Chau Alba.