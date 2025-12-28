La actividad fabril en Argentina continúa mostrando signos de debilidad. Según los datos preliminares de la Unión Industrial Argentina (UIA), el sector registró una caída interanual del 6% en noviembre, sumando además un retroceso del 1% respecto a octubre.

Aunque la tendencia negativa persiste, desde el Centro de Estudios de la UIA señalaron que el calendario pudo haber profundizado las cifras: noviembre contó con menos días hábiles debido a los feriados (2 días menos que en 2024 y 4 menos que el mes anterior).

Radiografía del sector: Ganadores y perdedores

El informe revela un escenario de alta heterogeneidad, donde la mayoría de los rubros clave sufren el impacto del bajo consumo interno:

* Los más afectados: * Automotriz: Se desplomó un 22%, afectada por los feriados y la baja demanda local.

* Construcción: Los despachos de cemento cayeron un 7,7%, situándose un 20% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

* Consumo masivo: La producción de bebidas retrocedió un 6,9%.

* Las excepciones: * Energía: La producción en Vaca Muerta impulsa la fabricación de tubos sin costura (Tenaris).

* Acero y Maquinaria: Registraron leves subas mensuales del 0,4% y 0,9% respectivamente.

* Refinación y Motos: Son los únicos sectores que han logrado recuperar niveles de actividad similares a los de 2022.

El impacto en las PyMEs

La situación es especialmente crítica para las pequeñas y medianas empresas. Según la Fundación Observatorio PyME, durante el tercer trimestre de 2025 se consolidó una contracción del 4,1% en la producción y una pérdida del 4,6% en los puestos de trabajo, reflejando la vulnerabilidad del sector ante el actual esquema económico.