Se viene una noche de tango contemporáneo con el conjunto de guitarras BALDÍO, oriundo de zona sur, y la visita desde Chile del destacado Quinteto Del Revés quienes están de gira a raíz de sus 15 años de trayectoria. La cita será en el marco del “Ciclo Amalgama” ciclo que combina diferentes estéticas musicales en coproducción con el “Ciclo Mistongo”, en el Bar Cultural "Despertándonos" el jueves 25 de septiembre desde las 21 hs en Alvear 726 (Quilmes centro)

El Quinteto del Revés se define como una banda que tiene su raíz en el tango, lenguaje desde donde inicia su búsqueda sonora el año 2010, pero que a la vez visita espacios musicales diversos reconociendo su propia propuesta como “tango progresivo” o abiertamente “música de fusión”. Esta búsqueda los ha transformado en la primera agrupación en Chile, en enfrentar el lenguaje del tango desde una mirada contemporánea, en sintonía con el movimiento de Tango Siglo XXI de Argentina. La agrupación con base en Santiago y Valparaíso se encuentra en Buenos Aires y Quilmes celebrando sus 15 años de camino musical, lleva editado 3 discos de estudio: Tango de porfía” (2018); “De tango y otras cicatrices” (2013) y “Quiltra” (2024).

El estilo del Quinteto es expresivo y potente, combinando algunos tangos clásicos con la mayoría de composiciones originales, que se destacan por sus juegos armónicos y rítmicos de marcado estilo contemporáneo. Recrean ritmos como la zamba, el candombe, la milonga, la cueca o el ritmo de tumbe o tumba carnaval (música y danza de carnaval de la comunidad afrodescendiente de la zona de Arica).

Anticipadas al 221 5997662