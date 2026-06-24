La Municipalidad de Berazategui realizó una nueva entrega de ropa de invierno de la Campaña Solidaria Abrigando Sueños. La iniciativa es impulsada por el intendente Carlos Balor y tiene como objetivo promover el compromiso de instituciones de bien público, voluntarios y emprendedores, a través de acciones de responsabilidad social. El acto se desarrolló en la Sala de Conferencias del Edificio Municipal, donde estuvieron los máximos referentes de la Unión Industrial de Berazategui (UIB), autoridades escolares e integrantes del Gabinete municipal.

En esta oportunidad, se entregaron 406 mantas y 76 bufandas polares (cuellos de abrigo) destinadas al Jardín de Infantes N° 947, la Escuela Primaria N° 11 y la Secundaria N° 24, de Hudson; al Jardín de Infantes N° 953, la Escuela Primaria N° 58 y la Secundaria N° 58, del Polo Educativo Juan José Mussi; y al emprendimiento comunitario "Hilos, Manos y Tijeras" de la Parroquia Santa Isabel de Hungría, de Plátanos. Asimismo, el Servicio de Neonatología del Hospital Evita Pueblo de Berazategui y la Dirección de Materno Infantil de la Secretaría de Salud municipal recibieron 300 edredones de cuna.

Durante el acto, el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra, destacó la importancia de sostener esta clase de acciones solidarias en el distrito. “Más allá de los elementos que se entregan, esta campaña deja un mensaje muy valioso: cuando trabajamos juntos y cada uno aporta su granito de arena, podemos construir una sociedad mejor. En Berazategui seguimos apostando a la solidaridad, al trabajo y al compromiso con quienes más lo necesitan, siguiendo el legado del Dr. Juan José Mussi y que hoy continúa el intendente Carlos Balor”, expresó.

Por su parte, la inspectora jefa distrital, Gladys Ramírez, agradeció el acompañamiento de todos los sectores que se sumaron a la 9na edición de esta iniciativa municipal, y señaló: “Abrigando Sueños es mucho más que brindar abrigo frente al invierno. Esta campaña significa acompañar, contener y estar atentos a las necesidades de nuestros niños, niñas y jóvenes. Que esta acción concreta pueda sostenerse año tras año, habla del compromiso de toda la comunidad de Berazategui con quienes más lo necesitan”.

En tanto, el presidente de la UIB, Alejandro Bartalini, remarcó la importancia de la articulación entre el sector público y el privado. “Nos llena de orgullo formar parte de esta propuesta que ya lleva varios años. Es un ejemplo de cómo la comunidad puede unirse para ayudar a quienes más lo necesitan y lo valioso de trabajar, todos juntos, para construir un Berazategui más solidario”, aseguró.

La Campaña Abrigando Sueños se desarrolla de manera ininterrumpida desde hace nueve años. Las prendas fueron confeccionadas por integrantes de los Programas Volver y Emprender, junto a voluntarios de la Fundación Sendero de Vida. Además, contó con el acompañamiento de la Unión Industrial de Berazategui, y de distintas instituciones y colaboradores que participaron en la producción y distribución de los elementos entregados.