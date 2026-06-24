Lanús Gobierno llevará a cabo la segunda edición de “La Noche de Lanusita” este viernes 26 de junio, desde las 17 en el Polo Gastronómico de la calle Iberlucea entre Alcorta y Piñeiro, en Lanús Oeste, donde habrá propuestas gastronómicas y recreativas relacionadas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 para que disfruten los vecinos y las vecinas.

El lugar contará con una exposición de autos y de colectivos antiguos, a su vez que se realizarán espectáculos musicales en vivo, stand up y shows infantiles. En el marco del Mundial, habrá un punto de intercambio de figuritas de 17 a 18 y se instalará un gazebo temático inspirado en la máxima competencia del fútbol, entre otras iniciativas pensadas especialmente para la ocasión.

Esta acción forma parte de un compromiso que tomó el intendente Julián Álvarez desde el inicio de su mandato, con la finalidad de acompañar a las y los comerciantes del distrito y contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico local.