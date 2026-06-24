“Vengo a saludarlos y felicitarlos por esta primera instancia de los Juegos Bonaerenses. Al igual que ustedes, más de 15 mil personas en toda la ciudad van a representar con orgullo el sentir quilmeño en el año en que Quilmes cumple 360 años de historia. Más allá de la competencia, sabemos que estos espacios generan redes de amistad, solidaridad, conocerse entre los barrios, las escuelas y los clubes. Aprovechen estas instancias para compartir, conocerse y para seguir generando comunidad”, sostuvo Eva, acompañada por el secretario de Deportes, Nicolás Mellino.Por su parte, Mellino señaló: “Para nosotros siempre es un orgullo y una gran responsabilidad llevar adelante esta gran etapa local de los Juegos, donde en nuestro distrito se inscribieron más de 15 mil personas, entre jóvenes, adultos y personas mayores. Esto requiere un gran trabajo en equipo, en el que hay muchas personas involucradas en muchas sedes y con muchas competencias”.Este año, al igual que el anterior, Quilmes va a tener más de 15 mil participantes en su etapa local y tendrá su final en la ciudad de Mar del Plata. Durante todos los días se desarrollan diferentes competencias de distintos deportes y modalidades, con distintas sedes distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad.Durante la jornada se desarrollaron las pruebas de atletismo con la participación de alrededor de 400 jóvenes de la categoría sub-16 (masculino y femenino) en las siguientes disciplinas: 100 metros llanos; postas mixtas 4x100; carreras de 1.200 y 3.000 metros; carreras con vallas; lanzamiento de bala, jabalina, martillo y disco, y salto en largo y salto en alto. También se llevaron a cabo las competencias de Fútbol PCD (Personas con Discapacidad) donde jugaron 120 jóvenes pertenecientes a escuelas especiales públicas y privadas en las categorías: intelectuales (masculino y femenino sub-16 y femenino +17), y Síndrome de Down.Participaron también el director general de Deportes, Lucas Tundis; el director de Polideportivos, Leandro Vaccaro; la subdirectora del Polideportivo, Paola Villar; los coordinadores a nivel local de los Juegos Bonaerenses, Enrique Cutropia y Roberto Monzón, y su par de atletismo, Daniel Guerra, entre otros funcionarios y docentes.