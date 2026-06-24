Lanús Gobierno realizará otra jornada del operativo “Sábados de Salud en el Barrio” este sábado 27 de junio, de 10 a 14 en la plaza El Morro situada en Purita y San Lorenzo, en Remedios de Escalada, con la finalidad de facilitar el acceso a los diversos servicios gratuitos de salud municipales a las ciudadanas y los ciudadanos.

En esta actividad se hará vacunación eventual, estacional y de calendario anual completo; colocación y extracción de implantes subdérmicos anticonceptivos y de DIU; toma de PAP; aplicación de anticonceptivos inyectables; testeo rápido de VIH/sífilis; actualización de recetas y se ofrecerán charlas sobre salud sexual y métodos de prevención de embarazos no deseados.

Además, estarán disponibles las postas de promoción y prevención sobre hipertensión y diabetes (toma de TA, glucemia y oximetría), se hará consultoría sobre salud nutricional; control de talla y peso; medicina general y funcionará un espacio para niñeces con talleres sobre salud bucodental, ESI, salud sexual y reproductiva. También estará disponible el recursero sobre consultorios IVE/ILE.

Esta jornada incluirá un espacio para la atención de mascotas, en el que se aplicarán vacunas antirrábicas, se otorgarán identificadores y se brindará información sobre los Puntos de Castración, la Clínica Veterinaria Municipal, las prestaciones en salud y vinculación con la comunidad, empadronamiento (HSI) e inscripciones al programa SUMAR.

Cabe recordar que, en caso de lluvia, la actividad quedará suspendida.