Inspirada en una de las escenas más virales del nuevo comercial de Quilmes para este Mundial protagonizado por Manu Ginóbili, la marca lleva el desafío “Embocá el maní y no pagás el chop” a más de 60 bares de 13 provincias de todo el país.

Quilmes, sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dice presente durante la competencia con diferentes propuestas en bares y restaurantes de todo el país, reforzando su vínculo con las pasiones de los argentinos.

Los bares se consolidan como puntos de encuentro donde se comparten conversaciones, celebraciones y recuerdos. Entre las propuestas de Quilmes para reunirse a compartir y alentar, se destaca el desafío "Embocá el maní y no pagás el chop", una dinámica que invita a los consumidores a participar por premios mientras alientan a Argentina.

La acción está inspirada en una de las escenas que más repercusión generó del nuevo comercial de Quilmes para este Mundial, protagonizado por Manu Ginóbili, quien sorprendió al encestar un maní dentro de un vaso de cerveza en una sola toma. El tiro rápidamente se volvió viral en redes sociales y ahora la marca invita a los hinchas a poner a prueba su propia puntería en los bares. Además, en cada pausa de hidratación de los partidos, Quilmes invita una cerveza a los asistentes.

Las acciones se llevarán a cabo en bares de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y distintas ciudades del interior del país como Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Salta, Formosa, Santa Rosa (La Pampa), San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Foz de Iguazú (Misiones) y Puerto Madryn, reforzando el papel de los bares como lugares de encuentro. Así, Quilmes se acerca a aquellos espacios donde los argentinos se reúnen para compartir la pasión por el fútbol y disfrutar de una cerveza.

En las ciudades sede en Estados Unidos, la marca acompaña a los hinchas con iniciativas como la propuesta de cerveza Quilmes a $1 dólar para quienes viajaron a alentar al equipo albiceleste y, así, estar un poco más cerca de casa. Además, Quilmes es la encargada de llevar la bandera más larga de los banderazos argentinos, que ya es un ícono de los encuentros argentinos en el Mundial.

Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes

Cervecería y Maltería Quilmes es una compañía con 135 años de trayectoria en la Argentina. Desde sus orígenes, trabaja para crear un futuro con más motivos para brindar, construyendo marcas que perduren en el tiempo y acompañando los momentos de encuentro de los argentinos. Con una agroindustria federal, la compañía integra cada etapa de su cadena de valor, desde la semilla hasta la botella, para elaborar cervezas con ingredientes de alta calidad, combinando tradición cervecera, innovación y conocimiento.

Su portafolio en Argentina incluye marcas icónicas como Quilmes, Brahma, Stella Artois, Corona, Budweiser, Michelob Ultra, Patagonia y Andes Origen, entre otras, que acompañan distintas ocasiones de encuentro, disfrute y celebración. La compañía entiende a la cerveza como una bebida para disfrutar con moderación. Desde hace más de un siglo, promueve el consumo responsable, invierte en acciones de marketing orientadas a reforzar comportamientos positivos y trabaja junto a comunidades, clientes y socios en iniciativas basadas en evidencia.

Actualmente, cuenta con 5.000 empleados directos en la Argentina, 10 plantas productivas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 7 oficinas regionales de venta y 6 centros de distribución. Además, trabaja junto a 120 distribuidores y abastece a más de 250.000 puntos de venta en todo el país. Desde 2019, es la primera compañía de consumo masivo en la Argentina en migrar su matriz energética a 100% renovable. Para más información, visite www.cerveceriaymalteriaquilmes.com