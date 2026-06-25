El Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud realizó tres jornadas de capacitación ambiental para estudiantes de escuelas técnicas de Avellaneda, junto al Consejo de Ambiente de la Municipalidad.

Fueron recibidos estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7 “José Hernández” y de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “José Ingenieros” para trasmitirles cómo son integrados los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la gestión del puerto y cómo se trabaja para avanzar hacia un puerto más sostenible.

Durante los encuentros se abordaron ejes como separación de residuos, economía circular, huella de carbono, monitoreo ambiental y acciones concretas de cuidado del entorno, entre ellas las jornadas de limpieza y recuperación en Puerto Piojo.

"Una infraestructura industrial moderna puede ser eficiente y, al mismo tiempo, responsable con el ambiente. Por eso, abrir el puerto a futuros técnicos y técnicas también es una forma de construir futuro: con conocimiento, compromiso ambiental y participación", sostuvo la presidenta del Puerto de Dock Sud, Mónica Litza.