El Honorable Concejo Deliberante de Lanús, por intermedio de su presidente Nicolás Russo, llevó a cabo el acto de imposición del nombre “Intendente Manuel Quindimil” al Salón de los Pasos Perdidos, ubicado en las inmediaciones del recinto.

"Quiero comenzar agradeciéndole a nuestro intendente, Julián Álvarez, porque desde el primer día de su gestión siempre estuvo a disposición de nuestra familia y nunca dejó pasar la oportunidad de homenajear a mi abuelo. También a Nicolás Russo, quien ha sido una de las personas que más ha trabajado para mantener viva su memoria”, afirmó el nieto de Manuel Quindimil, Gastón Rodríguez.

Siempre que hablo de Manuel Quindimil me emociono por el cariño que nos tuvimos en vida. Tuve la oportunidad de aprender mucho de él y de compartir momentos que marcaron mi forma de entender la política y el compromiso con los vecinos. Hablar de la ciudad de Lanús era hablar de Manuel Quindimil. Fue un intendente único. Yo siempre digo que fue el intendente del mundo, porque su manera de gestionar, de caminar las calles y de estar al lado de la gente trascendía cualquier frontera. A veces los dirigentes no reciben el reconocimiento que merecen, y este tipo de homenajes buscan mantener vivo su legado y poner en valor su enorme aporte a nuestra ciudad”, aseguró el presidente del HCD Lanús, Nicolás Russo.

Para realizar el homenaje, se trabajó previamente en la puesta en valor, embellecimiento y reacondicionamiento del busto conmemorativo de Manuel Quindimil, emplazado en el edificio legislativo como símbolo de reconocimiento a su trayectoria y a su aporte al desarrollo institucional y político de la ciudad.

La iniciativa busca preservar la memoria de quienes formaron parte de la historia de Lanús y contribuyeron, desde la función pública, a la construcción de la identidad y el crecimiento de nuestra comunidad.

En ese marco, reconocer la figura de Quindimil implica valorar el recorrido de uno de los dirigentes que marcó una etapa significativa en la historia política del distrito, dejando una huella que forma parte del patrimonio institucional y de la memoria colectiva de los vecinos y vecinas de Lanús, y reafirmando el reconocimiento a quienes dedicaron su vida al servicio de la comunidad.

Manuel “Manolo” Quindimil fue una de las figuras políticas más trascendentes de la historia de Lanús. Hijo de inmigrantes españoles y obrero del frigorífico Wilson, inició su militancia en el movimiento peronista desde sus orígenes, desempeñándose primero como delegado gremial y luego ocupando distintos cargos en la administración municipal.

Fundador del primer peronismo y protagonista de gran parte de la historia política local del siglo XX, fue elegido por primera vez intendente de Lanús en 1973. Tras el retorno de la democracia, volvió a ser electo en 1983 y reelecto sucesivamente en 1987, 1991, 1995, 1999 y 2003, convirtiéndose en uno de los dirigentes con mayor permanencia al frente de un municipio bonaerense y en una referencia ineludible de la política local.

Con casi tres décadas al frente del gobierno municipal, su trayectoria trascendió las fronteras del distrito y le valió el reconocimiento de dirigentes de distintas generaciones, siendo conocido como “el Maestro de los Intendentes”. Su nombre quedó asociado a una época de la historia de Lanús y a una forma de ejercer la gestión pública marcada por la cercanía con los vecinos y vecinas, el compromiso político y una profunda vocación de servicio. Su legado continúa formando parte de la memoria colectiva y del patrimonio institucional de nuestra ciudad.

Con la imposición de su nombre al Salón de los Pasos Perdidos, el legado de Manuel Quindimil trasciende el tiempo para quedar definitivamente inscripto en la historia institucional de Lanús. Porque los hombres que dedican su vida al servicio de su comunidad no desaparecen con el paso de los años: permanecen en la memoria de su pueblo, en las instituciones que ayudaron a construir y en la huella imborrable que dejan en las generaciones que los suceden.

Acompañaron al presidente del HCD Lanús, Nicolás Russo; la familia de Manuel Quindimil, representadas por sus nietos, Gastón Rodríguez y Noelia Quindimil; el secretario del HCD Lanús, Alejo Di Carlo; el subsecretario de Relaciones Institucionales y con la Comunidad del HCD Lanús, Sebastián Tibaldi; el presidente del Consejo Escolar de Lanús, Roberto Crovella; concejalas, concejales y otras autoridades locales.