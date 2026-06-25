El Honorable Concejo Deliberante de Lanús aprobó en la octava Sesión Ordinaria del año la creación del Programa Municipal de Acceso a la Salud (PASA), una iniciativa destinada a fortalecer el primer nivel de atención sanitaria en el distrito y ampliar el acceso de los vecinos y vecinas a políticas públicas de prevención y cuidado de la salud.

Asimismo, el cuerpo aprobó la adhesión al Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, reafirmando el compromiso con la concientización, la visibilización y el acompañamiento de las personas que conviven con estas patologías y sus familias. La iniciativa busca promover el acceso a la información, fomentar el diagnóstico temprano y contribuir al desarrollo de políticas públicas que garanticen una atención integral e inclusiva para quienes viven con enfermedades poco frecuentes.

En materia deportiva, se declaró de Interés Deliberativo la 30° Edición de la Maratón Ciudad de Lanús. El reconocimiento pone en valor una competencia que se ha consolidado como un verdadero símbolo del deporte local, promoviendo la vida saludable, el encuentro comunitario y la participación de miles de corredores y corredoras que, año tras año, hacen de este evento una de las principales celebraciones deportivas de la ciudad.

Por otra parte, se declaró de Interés Legislativo el conjunto de actividades, acciones, programas y eventos desarrollados en el marco de Ni Una Menos, destacando la importancia de continuar promoviendo políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género, la promoción de la igualdad de derechos y el fortalecimiento de espacios de concientización, acompañamiento y acceso a derechos. La iniciativa pone en valor el trabajo conjunto entre instituciones y organizaciones para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.

Asimismo, se aprobó la declaración de interés cultural de las actividades desarrolladas por la Zona Cruz del Sur de la Asociación Guías Argentinas, en reconocimiento a su destacada labor educativa, comunitaria y formativa. La iniciativa pone en valor el trabajo que la institución realiza en la promoción de valores como el compromiso, la solidaridad, el respeto, el trabajo en equipo y la participación activa de niñas, adolescentes y jóvenes, contribuyendo a su desarrollo integral y a la construcción de ciudadanía.

Finalmente, el cuerpo aprobó la modificación del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante de Lanús para la creación de la Subcomisión de Mujeres, Género y Diversidad, incorporando un nuevo ámbito de trabajo legislativo destinado al tratamiento, análisis y seguimiento de iniciativas vinculadas a la igualdad de derechos, la perspectiva de género y la promoción de políticas públicas orientadas a garantizar una sociedad más inclusiva, equitativa y libre de violencias.

Al término de la sesión, el HCD Lanús realizó un reconocimiento a Marcela Gaspari, trabajadora de la institución que se jubiló luego de 42 años de servicio. El homenaje puso en valor su compromiso, dedicación y vocación de trabajo, destacando el aporte realizado durante más de cuatro décadas al funcionamiento y la vida institucional del cuerpo legislativo.

En este sentido, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús continúa impulsando iniciativas que fortalecen la salud pública, la igualdad, la participación comunitaria y la promoción de derechos, entendiendo que el trabajo conjunto entre las instituciones y la comunidad constituye el camino para construir una ciudad más justa, inclusiva y con mayores oportunidades para todos y todas.