El Municipio de Quilmes informa que, en el marco de una ejecución integral realizada por la Comuna con fondos propios, finalizó la construcción de 29 nuevas cuadras de pavimento en los barrios San Valentín, 25 de Mayo y Gaby 1º, de Bernal Oeste, que fueron recorridas por la intendenta interina, Eva Mieri, que en las calles Monseñor de Andrea entre 190 y 192, dialogó con vecinos y vecinas acerca de esta obra que mejorará notablemente la calidad de vida de los habitantes de la zona. De esta manera, el Municipio ya pavimentó 246 cuadras en Bernal y 1.276 en toda la ciudad desde el comienzo de la gestión de Mayra Mendoza, en diciembre de 2019, y que tal como anunció la actual Diputada Provincial en el presentación del Plan Bianual 2025/27, el objetivo es llegar a las 1.600 para fines del año próximo.

“Sabemos lo que significan estas obras para los vecinos y vecinas, porque durante muchos años hubo chicos y chicas que no podían ir a la escuela cuando llovía, que tenían que transitar por calles embarradas y convivir con problemas vinculados al ingreso de agua en sus casas. Sabemos que todavía queda mucho por hacer, por eso les pedimos que sigan acompañando este proyecto de trabajo y gestión, para poder llegar a cada uno de los barrios que aún esperan estas transformaciones y seguir mejorando la calidad de vida de toda la comunidad”, aseguró Eva, en diálogo con los vecinos y acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.

En ese marco, Cecilia Soler estimó: “Era muy importante poder llegar a estos barrios y darles conectividad, porque acá tenemos muchas instituciones, y esto nos permite que los vecinos y vecinas tengan un ingreso seguro a sus lugares de estudio, de trabajo y también accesibilidad hacia la Unidad de Pronta Atención (UPA) de la zona”.



La obra forma parte del plan de mejora de la infraestructura urbana impulsado por la Comuna que permitió fortalecer la conectividad de los barrios, optimizar la circulación vehicular y peatonal y mejorar las condiciones de acceso para servicios esenciales. Asimismo, contribuye a mejorar las condiciones de escurrimiento y la calidad de vida

En el marco de la puesta en valor del sector, la Secretaría de Servicios Públicos llevó adelante la col.ocación de 4 reductores de velocidad a lo largo de la traza de los asfaltos nuevos desde 191 a 192 mediante carpeta asfáltica en caliente, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar la circulación vehicular y dar respuesta a demandas planteadas por vecinos y vecinas del barrio. También se pintaron cordones, y se realizaron tareas de desmalezado, alumbrado público, cambio de luminarias LED, barrido y limpieza integral.

En tanto, los vecinos se mostraron contentos por los trabajos que se llevan adelante. La vecina Lidia Kadlec, por su parte, expresó: “Antes no se podía salir a trabajar, no entraban las ambulancias ni remises porque se inundaba todo, así que esto de ahora es un progreso para el barrio y veo muy bien el respaldo que nos está dando el Municipio en este caso”.

Los trabajos se ejecutaron íntegramente con recursos municipales, tanto en lo que respecta al personal como a la maquinaria y los materiales utilizados. Para su realización se empleó un camión termo que permite conservar la temperatura adecuada de la mezcla asfáltica durante toda la intervención.

Participaron de la actividad el secretario de Participación Ciudadana, Fabio Báez; los subsecretarios de Obras Públicas e Infraestructura, Ramiro Beltrani; de Servicios Públicos, Silvio Sarti, y de Participación Ciudadana, Facundo Rivero; la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, y su par de Bacheo, Sebastián Rodríguez, entre otros funcionarios.