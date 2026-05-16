A pesar de la reciente denuncia y de la fuerte repercusión que tuvo el caso, la tensión no cesa en Quilmes Oeste. Los vecinos del templo umbanda, señalado originalmente por tener una gran cantidad de animales en el patio en condiciones dudosas, volvieron a encender las alarmas ante nuevos movimientos en la propiedad.

Según las últimas quejas vecinales, los responsables del lugar tomaron una serie de medidas tras la visibilización del caso, lo que incrementó el malestar y la sospecha en el barrio.

Puesta de un toldo: En las últimas horas, se instaló una lona de grandes dimensiones en el patio, bloqueando completamente la visibilidad desde el exterior y desde las plantas altas de las viviendas linderas.

Cámaras de vigilancia hacia las alturas: Se constató la colocación de una cámara de seguridad apuntando directamente hacia las terrazas y ventanas de los vecinos, presuntamente con el objetivo de identificar a cualquiera que intente tomar fotografías o registrar lo que sucede allí dentro.

Sospechas de nuevos traslados: A pesar del hermetismo actual, los residentes de la zona aseguran haber escuchado y visto movimientos que indicarían que volvieron a ingresar animales al recinto en los últimos días.

Los vecinos manifiestan sentirse “vigilados y desprotegidos” ante lo que consideran una provocación y un intento de ocultar una actividad que ya había generado repudio en la comunidad. Se espera la intervención de las autoridades locales o de protección animal para verificar el estado de situación bajo la nueva estructura.