Con más de 7.000 colaboradores y un volumen anual que supera los 226 millones de raciones de alimentos, la compañía de capitales 100% nacionales GRUPO L presentó su 10° Reporte de Sustentabilidad. Los ejes de una gestión que combina solidez financiera, inclusión social y descarbonización operativa.

Por Adrián Di Nucci

En un contexto económico desafiante, el desarrollo corporativo con conciencia territorial deja de ser una opción de marketing para convertirse en el núcleo de las decisiones de negocios. Así lo demuestra GRUPO L, la firma líder en soluciones integrales y servicios de alimentación en Argentina, al presentar su décimo Reporte de Sustentabilidad. El documento no solo plasma el balance de un año de transformaciones operativas —marcado por la consolidación de la adquisición de Compass Group—, sino que expone números contundentes: una facturación anual de $521.670 millones de pesos y una estructura que ya opera en 15 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta en las bases antárticas. Nada parece detener a esta empresa bien argentina.

"Este hito nos permite consolidar indicadores, fijar nuevos objetivos y seguir aportando valor a nuestros clientes y a las comunidades", destacó Sebastián Lusardi, CEO de Grupo L, al repasar una década de mediciones de triple impacto (económico, social y ambiental).

La radiografía de los números: El motor de la operación

Para dimensionar el volumen de cobertura de la compañía, el reporte detalla la escala de sus dos grandes divisiones de negocio: GLA (Alimentación) y GLS (Soporte).

Volumen de Abastecimiento Colectivo

Al cabo del último período reportado, la empresa alcanzó una capilaridad de distribución que impacta de manera directa en el tejido social y escolar de la provincia y la Capital Federal:

* 226.900.000 raciones totales al año: Divididas en 58.600.000 de comidas cocidas (RACO) y 168.300.000 de raciones en crudo (RACRU).

* Capilaridad territorial: Abastecimiento a más de 2.500 sitios de alimentación y presencia de servicios de higiene en más de 1.000 locaciones.

* Estructura de distribución: Más de 21.600 m² de depósitos con racks semiautomáticos distribuidos en 7 centros de distribución clave (Moreno, Ciudadela, Munro, General Pacheco, Mar del Plata, Río Grande y la reciente apertura en Centenario, Neuquén).

Compra local y desarrollo regional: El impacto del programa "Compre PyME"

Uno de los datos más robustos del informe se encuentra en su cadena de valor. El programa Compre PyME se consolidó como una herramienta de inclusión productiva, representando el 48% del total de las compras de la compañía a proveedores activos.

En términos financieros, esto significó una inversión de $110.324.479.304, marcando un incremento nominal del 39% respecto al año anterior. La red de abastecimiento mutuo incorporó a 266 proveedores, divididos entre 238 pymes, 12 cooperativas de la economía social y 16 monotributistas.

El caso Testigo: Proyecto Siembra en Catamarca

El impacto real de este programa se evidencia en el Proyecto Siembra, desarrollado en articulación con la comunidad originaria Ingamana en San José (Catamarca). A través de un esquema de apoyo productivo, Grupo L financió la adquisición de semillas y plantines de cebolla a 20 productores locales, garantizando luego la compra directa de 650 kilos de la producción para sus operaciones en el norte del país, previendo extender el dispositivo hacia el cultivo de papa en la próxima temporada.

Indicadores de Capital Social: Inclusión y Empleo Registrado

La gestión del capital humano arrojó indicadores de fuerte inserción sociolaboral en un plantel que ya supera los 7.000 colaboradores:

* Generación de empleo: Se registraron 2.894 nuevos colaboradores bajo convenio, lo que representa un incremento del 65% en las contrataciones reguladas en comparación con el período anterior.

* Primer empleo formal: Un total de 629 personas encontraron su primera inserción laboral registrada dentro de las filas del grupo.

* Inversión en educación: La compañía destinó $350 millones de pesos a becas de estudio para sus colaboradores y los hijos de los mismos, mientras que 1.825 personas transitaron por el programa de formación e inclusión "Mi trabajo, mi futuro".

* Inversión social externa: Las donaciones en directo a organizaciones de la sociedad civil ascendieron a $389.832.706, duplicando nominalmente la inversión del período previo (+104,05%).

Gestión Ambiental: Logística Verde y Economía Circular

El eje ambiental del reporte muestra una transición acelerada hacia operaciones con menor huella de carbono. La empresa del grupo encargada del segmento corporativo privado, Chef Gourmet, revalidó por segundo año consecutivo su estatus de Empresa Carbono Neutral (bajo la certificación de Carbon Neutral +), registrando un inventario de emisiones de 664,97 tCO2e en su planta de General Pacheco, compensado mediante certificados de energía renovable (I-REC Argentina Biogás) y créditos del Parque Eólico 1820 Wind Farm.

Hitos Ecológicos en la Operación Diaria

* Telemetría aplicada: En septiembre se inició el monitoreo de emisiones en tiempo real mediante dispositivos de telemetría instalados en el 20% de la flota vehicular (100 unidades iniciales), fijando un promedio de emisión de 235,55 g CO2/km y mejorando el rendimiento del combustible a 10,13 km/L.

* Reciclaje masivo: Se separaron en origen 605.991 kilos de materiales, destacándose el cartón (283.328 kg), orgánicos (161.962 kg) y plásticos (95.606 kg).

* Alianza escolar por el ambiente: Junto a la red de Escuelas Verdes de CABA y la cooperativa El Correcaminos, Nutrire transformó envases posconsumo de los comedores escolares (42.413 Tetras y 79.490 sachets) en útiles escolares.

* Innovación científica con el CONICET: Se implementó una línea de investigación conjunta para reutilizar el aquafaba (agua de cocción de las legumbres residual de las plantas elaboradoras) para reconvertirla en un ingrediente proteico de alto valor nutricional para alimentos aptos para celíacos y veganos.

* Reducción de plásticos: La sustitución de bandejas de plástico por envases biobasados (bagazo de caña de azúcar) y cubiertos retornables generó una reducción neta de 41,2 toneladas de plásticos de un solo uso.

Gobernanza y un SGI Unificado

En materia de transparencia institucional, el año reportado fue clave para el reordenamiento estructural de la firma. Se avanzó en la unificación de los Sistemas de Gestión Integrado (SGI) de Grupo L y Compass Group bajo una única matriz, manteniendo recertificaciones críticas en Normas ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medioambiente), ISO 45001 (Salud y Seguridad Ocupacional) y la norma ISO 22000 específica para la inocuidad alimentaria en su Planta Elaboradora de Ciudadela, donde el laboratorio interno procesó más de 9.030 análisis microbiológicos anuales para garantizar los estándares sanitarios.

Con este décimo reporte, la corporación nacional demuestra que la escala de masividad no es incompatible con el desarrollo sustentable de los proveedores locales, fijando un precedente de gestión transparente para el sector de servicios e infraestructura en la Argentina profunda.

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Carta del CEO

Es un orgullo para mí compartir nuestro 10° Reporte de Sustentabilidad, que marca una década de compromiso con una gestión responsable, transparente y coherente

con nuestro ADN de triple impacto. Este hito nos permite consolidar indicadores, fijar nuevos objetivos y seguir aportando valor a nuestros clientes, a las comunidades y a todas las personas que formamos Grupo L.

A lo largo de 2025 alcanzamos avances significativos, que reunimos en este reporte con el objetivo de reflexionar sobre lo Ñ logrado y proyectar lo que queremos

construir de aquí en adelante.

Nuestro compromiso con el medioambiente y con el desarrollo social y económico de las comunidades en las que operamos es innegociable. Cada día nuestros equipos trabajan con esa premisa, y los resultados

están a la vista en estas páginas.

Somos una empresa innovadora, sostenible y culturalmente integrada. Celebramos un año más transformando realidades y avanzando hacia la Argentina que queremos, conscientes de que nuestro rol es clave. Un gran poder conlleva una gran

responsabilidad; por eso seguiremos impulsando la igualdad de género, la inclusión, la formación, el empleo registrado y la creación de nuevas oportunidades.

Gracias a nuestros más de 7 mil colaboradores, a nuestros clientes, socios y proveedores por confiar en nosotros y por ser parte de este camino.

Un abrazo,

Sebastián Lusardi

CEO