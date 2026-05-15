"Con el compromiso de seguir construyendo espacios de formación, debate y reflexión para nuestras y nuestros agremiados, damos inicio a una nueva propuesta de capacitación orientada a pensar críticamente la Justicia Penal desde una perspectiva criminológica y de Derechos Humanos", señalaron desde la sede quilmeña de la AJB (Asociación Judicial Bonaerense).

En este primer encuentro estará presente Eugenio Raúl Zaffaroni, reconocido abogado penalista, jurista, criminólogo y una de las figuras más influyentes del pensamiento jurídico latinoamericano.

"Una oportunidad única para intercambiar ideas, profundizar conocimientos y debatir sobre los desafíos actuales del sistema penal y el acceso a la justicia", dijeron.

📅 Miércoles 20 de mayo

🕞 15:00 hs

📍 Brown y Castelli, Quilmes

🚨Actividad exclusiva para agremiados

✍️ Para participar, deberán inscribirse completando el siguiente Google Form que se acompaña a continuación:

https://forms.gle/AkYwHLC7kvY6bBXz6