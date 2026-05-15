Durante los últimos meses, Edesur detectó una serie de irregularidades a partir de denuncias de clientes y relevamientos en campo realizados por su equipo de pérdidas. Las investigaciones permitieron identificar una misma forma de operar: una persona se hacía pasar por empleado de la compañía para acceder a domicilios y comercios con el argumento de supuestas fallas técnicas o la necesidad de reemplazar medidores eléctricos.

El individuo utilizaba vestimenta y documentación con el logotipo de la empresa, lo que le permitía generar confianza en sus víctimas. Una vez dentro, retiraba los medidores originales y los reemplazaba por equipos previamente robados, exigiendo pagos en efectivo o mediante transferencias.

La maniobra seguía la misma lógica: tras convencer al usuario de que el medidor presentaba una falla, ofrecía realizar el supuesto recambio en el momento. Por esta razón, instalaba un equipo que había retirado previamente de otro domicilio mediante el mismo engaño, mientras se llevaba el medidor de la nueva víctima para reutilizarlo en futuras estafas.

Por ese falso “trabajo técnico” pedía y cobraba alrededor de $300.000 y les aseguraba a los usuarios que el monto sería reconocido o impactaría luego en la siguiente factura de luz, reforzando así la credibilidad del engaño.

Comerciantes, entre los principales afectados

Según lo relevado, las maniobras se dirigían principalmente a comerciantes, en especial propietarios de supermercados y carnicerías. La situación generó preocupación no solo por el perjuicio económico directo, sino también por los riesgos asociados a la manipulación indebida de instalaciones eléctricas.

Edesur realizó las denuncias correspondientes tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, ya que esta persona operaba en toda la zona de concesión. Sumado a esto, se registraron casos similares vinculados a la misma persona en el área de operaciones de otra distribuidora de energía, lo que permitió consolidar un expediente con múltiples acusaciones.

Detención

Gracias a la acumulación de pruebas y a la reiteración de las maniobras delictivas, las autoridades lograron detener al sospechoso mientras cometía un nuevo hecho. Según informó la Fiscalía interviniente, el acusado permanece detenido.

Recordá que el personal de Edesur nunca solicita pagos por los trabajos. Ante este tipo de situaciones, resulta importante realizar la denuncia.

Si sospechás de un robo de energía o fraude, llamá de forma anónima al 0800 333 3787.