Organizada por el Municipio de Quilmes en articulación con la Universidad de Buenos Aires (UBA), este jueves se produjo el lanzamiento de la Usina de Gestión Deportiva y Comunitaria, un ciclo de capacitación destinado a dirigentes deportivos, referentes sociales y miembros de instituciones comunitarias que en su encuentro inicial contó con la participación especial de Julio Lamas, reconocido entrenador de básquetbol y medallista olímpico, quien brindó una charla sobre liderazgo, formación, coaching y gestión deportiva. La intendenta interina, Eva Mieri estuvo presente en el Teatro Municipal (Mitre 721).

“Todos sabemos lo importante que son en la vida nuestros clubes de barrio. No solo son espacios donde se fomenta la disciplina o el deporte sino que son lugares donde se abraza, se teje la comunidad organizada y donde nuestros pibes pueden encontrar un ámbito seguro y cuidado. Y creo que ese es el objetivo fundamental para cada uno de nosotros. Sobre todo en los tiempos que corren, donde parecen primar las pantallas y el individualismo. Nosotras desde el Estado Municipal creemos fervientemente que las verdaderas redes sociales se tejen en los clubes y en las instituciones del barrio y es ahí donde el Municipio tiene que acompañar y fortalecer a cada uno que ustedes en su rol barrial, social y deportivo”, expresó Eva que estuvo acompañada por el secretario de Deportes, Nicolás Mellino.

Mieri agregó que: “Y es por eso que hace seis años, desde el primer día de gestión de nuestra querida intendenta electa, hoy diputada provincial, nuestra compañera Mayra Mendoza pusimos en valor a cada uno de los barrios, territorios y también a las instituciones. Y en estos seis años de gestión hemos otorgado herramientas e insumos necesarios para el día a día en cada una de estas instituciones y también apoyo económico para fortalecer cada uno de esos espacios”.

Y finalizó: “También se necesitan de dirigentes formados y comprometidos con la vida y el desarrollo social de nuestros pibes. Y es así como hoy nace la Usina de Gestión Deportiva y Comunitaria con el objetivo de fortalecer a cada uno de ustedes para que puedan conocerse, compartir experiencias y sobre todo mancomunar trabajo. Para que los pibes vuelvan a creer y a confiar en que las instituciones son el lugar más seguro en lo que pueden estar. Y no en la calle sino en el club donde pueden encontrar un adulto, un dirigente que los escuche o un compañero que los agarre fuerte de la mano y digan, vamos para adelante, y una institución que los contenga”.

Por su parte, Julio Lamas afirmó: “Los clubes son fundamentales en nuestra comunidad, son los que sacan a los pibes de la calle y los meten en el deporte. Yo vengo de ahí, yo soy de San Martín. Me metí en un club a los nueve años y no salí nunca más. Creo fundamentalmente que el deporte es la solución a un montón de problemas sociales”.

La propuesta formativa se desarrollará a lo largo de ocho encuentros, con una frecuencia mensual hasta fin de año, y contará con certificación académica de la UBA. La segunda jornada ya tiene fecha confirmada: será el 9 de junio y tendrá como invitada especial a Noel Barrionuevo, histórica integrante de Las Leonas y medallista olímpica con la Selección Argentina de Hockey.

La Usina se propone como un espacio de intercambio de ideas, experiencias y herramientas de gestión entre dirigentes, entrenadores y actores del entramado deportivo local. El objetivo es fortalecer las instituciones deportivas y comunitarias mediante un espacio formativo de calidad, acompañado por referentes del deporte, responsables académicos e investigadores.

El ciclo abordará distintas temáticas vinculadas al desarrollo comunitario, la gestión institucional, la prevención y el cuidado en clubes, la comunicación, la modernización tecnológica y la articulación entre organizaciones deportivas y el sector público y privado. Con esta iniciativa, Quilmes apuesta a consolidar una red de dirigentes deportivos capacitados, fortaleciendo el rol social de los clubes y promoviendo el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo comunitario.

Participaron de la actividad: el responsable de la Usina, Leandro Lurati que funcionó como moderador de la charla; el jefe de Gabinete local, Joaquín Desmery; la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez; sus pares de Gobierno, Florencia Esteche y de Servicios Públicos, Seba García; la subsecretaria de Deportes, Martina Bonanata; la directora de Entidades de Bien Público, Sharon Lombardía y su par de la regional de Quilmes Centro, Diego Indicky, entre otros funcionarios, además de autoridades de la UBA y representantes de más de 170 instituciones locales.