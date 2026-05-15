Durante este viernes se realizó el lanzamiento de Quilmes Coopera 2026, una iniciativa que apunta a fortalecer distintos proyectos educativos mediante el vínculo con la cooperadora escolar. La intendenta interina, Eva Mieri, participó de la jornada que se desarrolló en el Museo del Transporte, en Laprida 2200, Quilmes Oeste y dialogó con los presentes.

“Esto es una demostración clara y concreta de lo mucho que hicimos durante todo el año pasado. Para mí, es una alegría poder estar hoy presentando el programa Quilmes Coopera 2026. Una iniciativa que nació con un objetivo claro: acompañar y fortalecer a las cooperadoras escolares de nuestro distrito, y durante todo el año pudimos hacerlo con más de 100 cooperadoras de nuestra ciudad. En el año que cumplimos 360 años de historia, los y las invitamos a seguir construyendo el Quilmes que nuestros chicos y chicas se merecen”, señaló Eva, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Por su parte, Ramírez afirmó que “es un año muy importante. Son los 360 años en nuestra ciudad, así que seguramente los proyectos que van a surgir a partir de esta convocatoria van a ser muy significativos. El año pasado llegamos a más de 100 escuelas que eran quienes tenían sus cooperadoras activas y, este año, se han sumado muchas más, por lo que esperamos tener un alcance mayor”.

El Programa “Quilmes Coopera: Proyectos Educativos de la Comunidad” es un proceso que impulsa el diálogo y la acción entre la comunidad educativa representada por las instituciones educativas (Equipo Directivo y Cooperadoras Escolares), la Municipalidad de Quilmes a través de su Secretaría de Educación y Culturas, el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital de Quilmes en representación de la Dirección General de Cultura y Educación.

El programa potencia la participación de las cooperadoras escolares como así también afianza la articulación que se viene desarrollando entre las comunidades educativas y el Municipio. Este instrumento de gestión abierta favorece la transparencia institucional y la cooperación en la rendición de cuentas y constituye a la comunidad educativa como corresponsable de la utilización de los recursos públicos, produciendo y decidiendo sobre políticas públicas que se puedan llevar a cabo con una parte del presupuesto que desde la Municipalidad se destina para la educación.

Varios docentes y directivos presentes se mostraron satisfechos por el alcance de esta iniciativa. Alejandra Bognanni, directora de la EP Nº62, afirmó que “cuando hablamos de Quilmes Coopera causa emoción en toda la comunidad porque sabemos lo que pudimos comprar para trabajar desde lo pedagógico gracias a este proyecto y estamos muy contentos de participar este año”. En tanto, Yamila Salerno, directora de la EP Nº 26, afirmó: “Es una alegría que se pueda continuar con este proyecto que fue de mucha utilidad para fortalecer los recursos de nuestra escuela, realmente mejora el equipo y refuerza nuestra identidad con la ciudad”.

Participaron también de la actividad la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra y su par de Servicio Alimentario y Mantenimiento Escolar, Miguel Centurión; el director general de Educación, Leonardo Casazza; la inspectora jefa Distrital, Florencia Elvino; el inspector jefe Regional de Educación, Pablo Vinuesa; el presidente del Honorable Consejo Escolar (HCE), Gustavo Lappano y el tesorero del HCE, Rubén Ursino.