La empresa, integrante del Grupo Banco Provincia, renovó autoridades este último miércoles en una movida que tuvo fuerte repercusión política y empresarial.

La principal novedad fue la designación de Alberto Descalzo, exintendente de Ituzaingó y dirigente con estrechos vínculos con el gobernador Axel Kicillof, como presidente de la compañía. La llegada de Descalzo es interpretada como un movimiento estratégico dentro del armado político de cara al escenario electoral de 2027, donde el actual gobernador bonaerense aparece como una de las figuras centrales del peronismo.

Provincia Seguros renovó además a su vicepresidente y a la totalidad de sus directores titulares. En ese contexto, el quilmeño Guillermo Galeto ocupará un lugar dentro del directorio de la empresa representando a la oposición, y asumiría formalmente el cargo en los próximos días.

La designación de Galeto marca el desembarco de un dirigente quilmeño en una de las empresas más importantes del entramado financiero y asegurador de la Provincia de Buenos Aires.

Diego Santilli fue quien eligió ese cargo para Galetto.