Intolerantes y burdos: Después del video del consejero escolar -hoy en LLA- Danilo Dangelo cuestionando duramente a la concejal -hoy karinista-Estefanía Albasetti, trolls libertarios allegados a ambos -que ya tenemos individualizados- denunciaron nuestra cuenta de Youtube con cuestionamientos falsos, como que difundíamos difundíamos material de contenido sexual, y bloquearon momentaneamente nuestra cuenta, que en días volverá a estar al aire después de que lean nuestra revisión.

Esto no hace más que fortalecernos como medio, y marcarnos que vamos por el buen camino periodístico, sabiendo y alertando a la sociedad que este tipo de prácticas es lo peor que los libertarios copiaron de la política que, rasgándose las vestiduras decían venir a combatir.

No sólo fue El Suburbano. Horas después que los colegas de Radio WEN le hayan hecho la entrevista a Dangelo cuestionando a Albasetti, el director de esa emisora, Gustavo Orlando, contó que uitlizaron el mismo método disuasorio para bajar su canal de Youtube del aire.

Danilo Dangelo es un referente ex PRO hoy en LLA , actualmente consejero escolar que ha sabido favorecer a varias empresas para que sean proveedores del Consejo Escolar de Quilmes, con el aval de ciertos sectores de poder de ese cuerpo. Pero ese será tema de próximos análisis.

EL VIDEO QUE GENERO EL ENORME ENOJO

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