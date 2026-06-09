Hay mucho enojo dentro de algunas figuras de la gestión municipal con el trabajo que vienen haciendo desde el área de Fiscalización , por lo que consideran que no es “el momento de la economía del país” para llevar adelante clausuras y férreas multas a comercios. El otro día fue Tucson sobre Calchaqui, hoy un legendario negocio de ropa en la calle Lavalle, y hay más. “No sabemos si se cortan solos o a que directiva responden”, dijo enojado, un importante referente municipal.
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