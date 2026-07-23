Luego de negarse a recibir la Carta Documento en su domicilio, la edil libertaria quilmeña Estefanía Albasetti finalmente fue notificada en su despacho del Concejo Deliberante de Quilmes.

En horas de esta mañana, la edil libertaria recibió la Carta Documento enviada por su par Daniela Ferreyra, para que se retracte públicamente de las acusaciones realizadas semanas atrás en plena sesión del Concejo Deliberante de Quilmes.

La Carta Documento, fue recibida por una empleada de su despacho, por lo que tiene 48 horas para retractarse o en su defecto Ferreyra accionará legalmente.

“Hago expresa reserva de promover acciones judiciales civiles que correspondan por la lesión ocasionada a mis derechos personalísimos, honor e imagen, reclamando reparación integral de los daños y perjuicios sufridos”, afirma la CD enviada por Ferreyra.