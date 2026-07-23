"Es muy importante cuidar a los que cuidan, porque sabemos que el SAME funciona los 365 días del año, las 24 horas, pero justamente cuando llega la ambulancia no sabemos todo lo que implica: el compromiso, la entrega, el trabajo, la necesaria capacitación, la parte administrativa, la farmacia, todo lo que conlleva que podamos llegar a tiempo al lugar al que fuimos requeridos. Esta obra, financiada íntegramente por nuestra gestión, es súper importante porque pone en valor el trabajo que llevan adelante todos los días”, sostuvo Eva, que recorrió el lugar acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler, y su par de Salud, Natalia Nápoli.

Por su parte, Ceci Soler destacó: “A partir de esta obra estamos acondicionando los espacios de trabajo, farmacia y acopio, este era un edificio muy antiguo que estaba en muy mal estado y por eso estamos renovando los distintos sectores. Esperamos que en unos meses más ya estemos prontos a inaugurarlo y que los trabajadores puedan tener un espacio de trabajo en condiciones”.

En tanto, Natalia Napoli aseveró: “Este lugar tiene una actividad constante y muy territorial, y es importante que sus bases tengan un espacio agradable, confortable y seguro, y creo que de esa manera se devuelve dignidad a los trabajadores que están acá día a día para poder hacer sus tareas con mayor tranquilidad, lo cual repercute en una mejor atención a los vecinos y vecinas”.

La obra, realizada íntegramente con fondos comunales, cubrirá una superficie de 495 metros cuadrados, y tiene como trabajos previstos: el reacondicionamiento de pisos, revestimientos, revoques y cielorrasos; refacción y construcción de sanitarios; colocación de divisiones internas y nuevas ventanas; adecuación del sector de lavado de ambulancias; impermeabilización de la cubierta; renovación integral de la instalación eléctrica y de iluminación.

Estos trabajos permitirán mejorar las condiciones edilicias y operativas de un espacio central para la organización cotidiana del servicio municipal de emergencias, y también que el personal cuente con instalaciones más seguras, funcionales y adecuadas para el desarrollo de sus tareas. A su vez, este espacio ganará una sala de capacitaciones, para talleres de primeros auxilios y cursos de RCP destinados a escuelas e instituciones.

El SAME Municipal funciona las 24 horas, los 365 días del año, y cuenta con seis bases físicas distribuidas en distintos puntos del distrito:

1. Base Central de Bernal Centro.

2. Bomberos Voluntarios de Ezpeleta.

3. UPA Nº 17.

4. Ex Dispensario Municipal.

5. Don Bosco.

6. Hospital Dr. Eduardo Oller de San Francisco Solano.

Diariamente, el servicio dispone de nueve móviles, integrados por duplas conformadas por un chofer y un médico, médica, enfermero o enfermera, y en la Base Central de Bernal funcionan la Dirección Médica, las áreas administrativa y de farmacia, y la coordinación de los móviles, en articulación con los operadores del SAME que trabajan en el Centro de Emergencias Quilmes.

A su vez, es importante destacar que durante junio de 2026, el SAME Quilmes realizó

3.254 auxilios en la vía pública, 90 traslados programados y 1.185 traslados no programados desde distintos efectores de salud municipales.

Estuvieron presentes el subsecretario de Atención Hospitalaria, Leandro Cardonetti; su par de Obras Públicas e Infraestructura, Ramiro Beltrani; la directora médica del SAME, Melina Ledesma; la directora general de Arquitectura y Proyectos, Lucía Cosoy, y el coordinador médico del SAME, Alan Moodie.