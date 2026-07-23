Lanús Gobierno invita a la comunidad lanusense a acercarse a una nueva edición del Paseo de Compras 25 de Mayo que se desarrollará el lunes 27, miércoles 29 y viernes 31 de julio, de 13:30 a 16:30 en Santiago Plaul N° 3201, en Lanús Oeste.

Durante cada jornada, las vecinas y los vecinos podrán recorrer los diferentes puestos de emprendedores y emprendedoras del distrito, quienes ofrecerán productos artesanales y elaboraciones de diversos rubros a precios populares.

Esta iniciativa busca fortalecer la economía social mediante la generación de espacios de comercialización para los productores y las productoras locales, lo que promueve el consumo de cercanía y el crecimiento de los emprendimientos lanusenses. Con cada edición, el Paseo de Compras 25 de Mayo continúa consolidándose como un punto de encuentro entre la comunidad y quienes producen en Lanús.