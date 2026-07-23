La diputada provincial e intendenta interina de Quilmes, Mayra Mendoza, cruzó a Karina Milei y la acusó de “desfinanciarla” para “destruir” la Provincia.

"A DESTRUIR a la provincia de Buenos Aires quieren venir. Por eso la desfinancian, no hacen obras, no mandan efectivos de seguridad y llevaron la desocupación en el conurbano a casi 10%.", remarcó Mendoza ante las palabras de Karina Milei en las redes sociales.

Y agregó: "Ay Karina, ustedes detestan a los habitantes del conurbano, nos desprecian. Fíjate si en vez de seguir haciendo daño, te dedicas a responder por todas las acusaciones que tenes de COIMERA."

Anteriormente, la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, y hermana del Presidente, había asegurado: "Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo."