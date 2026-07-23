Ayer miércoles Jorge Ferraresi estuvo en Tres de Febrero junto a la diputada Ana Luz Balor. El dirigente justicialista e intendente de Avellaneda con uso de licencia sostuvo que se reunieron “con una gran cantidad de compañeros y compañeras donde conversamos acerca de los desafíos que se nos presentan a partir de los padecimientos que sufre nuestro pueblo debido al abandono del Estado Nacional y la necesidad de volver a construir mayorías qué nos permitan devolverle la felicidad”.

Ferraresi agregó que “ese modelo de gestiñon eficiente que tenemos en Avellaneda nos enorgullece, y es el que también se merece la comunidad de Tres de Febrero”.

Además reiteró su acompañamiento a Axel Kicillof, “vamos a consolidar todo lo logrado en nuestra Provincia y a llevarlo a cada rincón de nuestra Patria”.