La Municipalidad de Berazategui continúa la obra de repavimentación de la avenida Dr. Luis Agote entre las calles 359 y 366, en Ranelagh. Estos trabajos, impulsados por el intendente Carlos Balor y realizados con financiamiento municipal, abarcan aproximadamente 700 metros lineales y permitirán optimizar la circulación vehicular en uno de los cruces más transitados del distrito. Además, contemplan la construcción de nuevos desagües pluviales para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y evitar anegamientos.

Al respecto, el ingeniero inspector de la Secretaría de Obras Públicas, Ezequiel Couselo, explicó: "Por decisión del intendente Carlos Balor, comenzamos con los trabajos de excavación para la posterior repavimentación de la avenida Agote entre las calles 359 y 366. Las tareas incluyen la realización de una obra hidráulica, mediante la colocación de cañerías premoldeadas de hormigón. Luego se realizará el pavimento de hormigón armado, lo que le brindará una mayor durabilidad a la calzada".

En este marco, Couselo destacó los beneficios que traerá la obra a la zona: "La carpeta asfáltica ya se encontraba algo envejecida, por lo que se decidió reemplazarla por un material de mucha mejor calidad. Esto mejorará notablemente la circulación vehicular para los vecinos y vecinas de Ranelagh, pero también para todos los berazateguenses ya que se trata de una avenida muy transitada, con una importante actividad comercial".

Mientras duren los trabajos correspondientes a esta obra de repavimentación -que podrían llegar a extenderse hasta diciembre-, la avenida Dr. Luis Agote entre las calles 359 y 366 permanecerá cerrada al tránsito. Por tal motivo, desde la Dirección Municipal de Tránsito se les recomienda a los automovilistas circular por la calle 305, que corre de forma paralela.

Avanza la renovación de Avenida 14 entre Dardo Rocha y Camino General Belgrano

Continúa la obra de renovación y embellecimiento del espacio público sobre avenida 14 entre avenida Dardo Rocha y Camino General Belgrano.

El arquitecto de la Secretaría de Obras Públicas, Jonathan Holasek, explicó: "Esta obra contempla la unificación de las veredas en todo el tramo, reemplazando aquellas que estaban deterioradas o con desniveles. Además, se están adecuando las dársenas, incorporando nuevo mobiliario urbano, paradas de colectivo, cestos de basura y rampas para personas con discapacidad. El objetivo es lograr un espacio más seguro, accesible y ordenado para todos los vecinos y vecinas".

Asimismo, el arquitecto destacó: "Esta intervención abarca alrededor de 3.600 metros, equivalentes a unas 16 o 17 cuadras, en una zona donde conviven viviendas, comercios, industrias y el Parque Textil. Esta obra mejorará la circulación peatonal y vehicular, embellecerá todo el corredor y beneficiará a los frentistas, revalorizando -además- toda esta zona importante de Berazategui Oeste".

Nueva obra de pavimentación y saneamiento

Se realiza una obra de carpeta asfáltica y saneamiento sobre la calle 370 A entre 313 y avenida Ranelagh. Estos trabajos, financiados por el Municipio e impulsados por el intendente Carlos Balor, tienen como objetivo mejorar la accesibilidad, optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y fortalecer la infraestructura urbana de la zona.

Al respecto, el arquitecto Gustavo Ribeiro Dos Santos, de la Secretaría de Obras Públicas, explicó: "Esta obra tiene como finalidad mejorar la accesibilidad para los vecinos y vecinas del barrio. Además de la construcción de la calle nueva, se realizan trabajos de saneamiento hidráulico que permitirán optimizar el drenaje de las aguas pluviales y contribuir al mejoramiento integral del sector".

Asimismo, el Arquitecto destacó: "Hace pocos días, ésta era una calle de tierra y hoy estamos construyendo una obra que mejorará la circulación vehicular y la calidad de vida de quienes transitan por esta zona. Es una intervención financiada por el Municipio y gestionada por el intendente Carlos Balor, con el objetivo de seguir llevando obras a todos los barrios de Berazategui".

La obra tiene una extensión de más de 300 metros lineales y un avance cercano al 60%. Ya se completaron las tareas de saneamiento hidráulico, nivelación y colocación de cañerías para mejorar el escurrimiento del agua. Tras esa primera etapa, ahora se trabaja en la conformación de la base de suelo cemento, para colocar finalmente la carpeta asfáltica definitiva.