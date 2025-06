Los estudiantes, graduados, docentes y no docentes de las Universidades Públicas de la Región repudiaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sin dar lugar al recurso de queja presentado por la defensa. Este fallo cierra de manera definitiva a nivel Nacional la vía judicial ordinaria y extraordinaria confirmando la resolución dictada por el Tribunal Oral Federal n° 2 y la Cámara de Casación Penal por la causa Vialidad.

Luego del veredicto, estudiantes, graduados y docentes de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) se reunieron, este miércoles 11, en Asamblea y votaron por unanimidad la toma de la institución por 24 horas sin cese de actividades en repudio a la decisión y en defensa de las libertades democráticas. Hubo cortes parciales de las calles aledañas a la sede de Bernal de la UNQ para visibilizar la protesta.

En Avellaneda estudiantes, graduados, docentes y no docente de la Casa de Estudios de la Ciudad participaron el día miércoles 11 de la movilización convocada por el Movimiento Derecho al Futuro de Avellaneda en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia, entendiendo que al dejar firme la sentencia a la ex mandataria proscriben a la principal líder de la oposición limitando la democracia de elegir a los representantes del Pueblo. La marcha comenzó en la puerta de la sede del Partido Justicialista local, a las 17 horas para dirigirse hasta la casa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner del barrio de Constitución, CABA. El lema de la marcha fue “Defendamos la democracia, no a la proscripción”; estuvo encabezada por el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y la participación la diputada nacional Mónica Litza, la Jefa de Gabinete Magdalena Sierra y el Defensor del Pueblo Daniel García junto a cientos de militantes de diversas Organizaciones Sociales y Políticas como también de vecinos y vecinas de la ciudad de Avellaneda.

En un comunicado realizado por la mesa Gremial Interclaustro de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) manifestaron su “Repudio a la proscripción contra la compañera Cristina y contra el avasallamiento a nuestra Democracia” y continuo “Si hay proscripción, no hay democracia ni posibilidad de construir una Patria Justa, Libre y Soberana”. A su vez convocaron a la comunidad universitaria a participar de la Asamblea este martes 17 de Junio a las 16 horas en el Polideportivo de la sede Piñeyro de la UNDAV.

Por su lado, la comunidad Estudiantil de la Universidad Nacional Arturo Jauretche se expresó, el martes 10 de junio, a través de un comunicado por las redes sociales de la Federación Estudiantil de la UNAJ destacando que “Ante el dictado de condena y la proscripción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, decimos NO a la proscripción política y a la embestida de la democracia” y sumaron que “En democracia no se proscribe: se debate, se vota y se respeta la voluntad del Pueblo”.

Cabe destacar que las Universidades Públicas de la Región estuvieron el miércoles 11 y jueves 12 de junio con paro activo de los Docentes convocado por la CANADU, Federación Nacional de Docentes Universitarios en el marco de lucha que vienen dando por mejoras salariales y más presupuesto para las Universidades.

Por otro lado desde la Federación Universitaria de Lanús (F.UN.La) se convocó a toda la comunidad a participar de la Asamblea “En contra de la proscripción a Cristina”. Se dieron cita este jueves 12 de junio a las 17 horas en el Hall del Hernández, dentro del predio “29 de septiembre” de la Casa de Estudios con el lema “Defender a Cristina es defender la Patria”. Allí luego de la exposición de decenas de estudiantes se decidió realizar una Vigilia por 24 horas y manifestarse con cortes sobre la calle Malabia a la altura del ingreso a la facultad para visibilizar su protesta.

La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti integrantes del máximo Tribunal Judicial de la Nación generó un estado de alerta, movilización y acción directa de la comunidad universitaria de la Región.

