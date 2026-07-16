Lanús Gobierno informa que se realizarán dos nuevas jornadas de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús” durante el sábado 18 y domingo 19 de julio, de 15 a 19 en el Centro Cultural Leonardo Favio (avenida 25 de Mayo N° 131, Lanús Oeste) y en la plaza Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este).

Durante ambos días, las vecinas y los vecinos podrán recorrer stands con artesanías, productos de elaboración propia y propuestas gastronómicas a precios populares. La feria reunirá a emprendedores y emprendedoras del distrito con una amplia oferta de indumentaria, bijouterie y otros productos artesanales, con la finalidad de promover el consumo local y fortalecer el desarrollo económico de la ciudad.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Municipio para generar espacios de comercialización destinados a emprendimientos locales y visibilizar el trabajo de quienes integran el Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

El programa nuclea a personas, unidades productivas individuales y colectivas, cooperativas, mutuales y distintos proyectos asociativos. Quienes deseen incorporarse al Registro pueden completar sus datos en el sitio web oficial del Municipio: www.lanus.gob.ar/registro-economia-social.

Cabe mencionar que, en caso de lluvia, la actividad quedará suspendida.