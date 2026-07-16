La Municipalidad de Berazategui organiza una nueva edición de "Vacaciones en Familia", con una amplia agenda de actividades gratuitas para disfrutar durante el receso escolar de invierno. Vecinos y vecinas de todas las edades podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas culturales, recreativas y lúdicas que se realizarán en distintos espacios del distrito.

Impulsada por el intendente Carlos Balor, la iniciativa es organizada por las Secretarías municipales de Cultura y Educación; Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes; Trabajo; y la Subsecretaría de Juventudes. La programación incluye espectáculos musicales, talleres, cine, juegos, espacios para las infancias y varias actividades destinadas a las juventudes, acercando el entretenimiento y la cultura a los barrios de Berazategui.

Cronograma de actividades

- Sábado 18 de julio

15.00. Concierto de la Orquesta Jardín Soldati, acompañado por juegos y talleres artísticos para las infancias. Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación (Av. Sabin e/ 362 y 363, Ranelagh).

15.00. Concierto del Coro de Niños y Niñas de la Municipalidad de Berazategui, dirigido por Edgardo Palotta, junto al Coro de Niños y Niñas de La Humanitaria, dirigido por Celeste Martínez. Complejo Cultural Municipal León F. Rigolleau (Calle 15 N° 5675).

15.00. Cultura Colectiva. El Centro Cultural Móvil recorrerá los barrios, con talleres, actividades recreativas y propuestas para toda la familia. Polo Educativo El Pato (Calle 623 y 514).

15.00. Juntada y Audiovisuales. Espacio para las juventudes, con la proyección de la película Blondi, juegos de mesa, metegol, ping pong y biblioteca. Complejo Cultural Municipal La Calle (Calle 148 y 18 A).

- Martes 21 de julio

15.00. Cine en los Barrios. Proyección de “Super Mario Bros: La película” y merienda para niños y niñas. Polideportivo Municipal N° 4 (Calle 164 e/ 29 y 30, Villa Mitre).

- Miércoles 22 de julio

15.00. Cine en los Barrios. Proyección de “Super Mario Bros: La película” y merienda para niños y niñas. Sociedad de Fomento La Primavera (Calle 133 N° 437).

16.00. Taller Botánico, en torno a la muestra "Eva Hajduk. Semillas en el corazón de Ranelagh", junto a la Dirección de Ambiente. Incluye la obra de títeres Sembrar la tierra, a cargo de Julieta Guevara. Complejo Cultural Municipal del Golf Roberto De Vicenzo (Calle 28 y 132).

16.00. Cine. Proyección de Super Mario Galaxy (castellano / ATP). Complejo Cultural Municipal La Humanitaria (Lisandro de la Torre y 52, Hudson).

- Jueves 23 de julio

12.00 a 18.00. Vacaciones en Familia. Juegos, sorteos, Feria Municipal Emprender y patio gastronómico BERA Food Trucks. Plaza Tiscornia (Av. 14 y 132) y Parque Lineal, Deportivo y Recreativo Municipal de Gutiérrez (Camino Real e/ 413 y 416). Se repetirá del 24 al 26 de julio y del 30 de julio al 2 de agosto.

14.00. Inauguración del 13° Salón de Automóviles y Motos Clásicas. Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 y 18). Entrada libre y gratuita. La exposición podrá visitarse hasta el domingo 26, de 14.00 a 21.00.

15.00. Cultura Colectiva. El Centro Cultural Móvil recorrerá los barrios, con talleres, actividades recreativas y propuestas para toda la familia. Plaza María Luisa Rodríguez (Calle 162 y 19).

15.00. Cine en los Barrios. Proyección de “Super Mario Bros: La película” y merienda para niños y niñas. Sociedad de Fomento AOT (Calle 59 y 164).

- Viernes 24 de julio

16.00. Espectáculo Sin Julepe. Dúo de música y clown. Centro Cívico Municipal Villa España - Plátanos (Calle 151 A e/ Av. Italia y 34).

- Sábado 25 de julio

15.00. Taller Toco madera, a cargo de Cintia Delsavio, con juegos y actividades artísticas para las infancias. Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación (Av. Sabin e/ 362 y 363, Ranelagh).

15.00. Cultura Colectiva. El Centro Cultural Móvil recorrerá los barrios, con talleres y actividades recreativas. Sociedad de Fomento San Marcos (Calle 142 y 56, Hudson).

16.00. Espectáculo Un cuento negro, de Liliana Bodoc, a cargo de la Compañía Tres Gatos Locos. Complejo Cultural Municipal León F. Rigolleau (Calle 15 N° 5675).

- Domingo 26 de julio

15.00. Taller Para mover el mundo, a cargo de Ana Gómez, con juegos y actividades artísticas para las infancias. Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación (Av. Sabin e/ 362 y 363, Ranelagh).

16.00. Espectáculo Gen/Éticamente cómico, de Maku Fanchulini y Ringo. Centro Cívico, Cultural y Recreativo Municipal J. M. Gutiérrez (Camino Real y 417).

- Martes 28 de julio

15.00. Cine en los Barrios. Proyección de “Super Mario Bros: La película” y merienda para niños y niñas. Sociedad de Fomento Belgrano (Calle 161 e/ 19 y 20).

- Miércoles 29 de julio

15.00. Juntada y Audiovisuales. Proyección de Metegol, juegos de mesa y ping pong. Complejo Cultural Municipal La Calle (Calle 148 y 18 A).

15.00. Cine en los Barrios. Proyección de “Super Mario Bros: La película” y merienda para niños y niñas. Casa del Niño Itatí (Calle 616 y 504).

16.00. Memorabilia de Bolsillo. Taller de relicarios personales. Complejo Cultural Municipal San Francisco (Calle 23 y 149).

16.00. Cine. Proyección de Zootopia 2 (Castellano / ATP). Complejo Cultural Municipal La Humanitaria (Lisandro de la Torre y 52, Hudson).

16.30. Obra de teatro “Los abuelos no mienten”. Complejo Deportivo Municipal Ducilo (Calle 5 y 151). Actividad para niñas y niños desde los 6 años. Entrada gratuita con cupos limitados. Podrán retirarse desde el lunes 20 de julio, de 8.00 a 14.00, en la Oficina de Recreación y Turismo (2° piso del Edificio Municipal).

- Jueves 30 de julio

De 12.00 a 18.00. Vacaciones en Familia. Juegos, sorteos, Feria Municipal Emprender y patio gastronómico BERA Food Trucks. Plaza Tiscornia (Av. 14 y 132) y Parque Lineal, Deportivo y Recreativo Municipal de Gutiérrez (Camino Real e/ 413 y 416).

15.00. Cultura Colectiva. El Centro Cultural Móvil recorrerá los barrios, con talleres y actividades recreativas. Sociedad de Fomento Rigolleau (Av. Dardo Rocha e/ 15 y 16).

15.00. Juntada y Juegos de Mesa. Espacio para las juventudes. Complejo Cultural Municipal La Calle (Calle 148 y 18 A).

15.00. Cine en los Barrios. Proyección de “Super Mario Bros: La película” y merienda para niños y niñas. Sociedad de Fomento Villa España (Av. Sabin e/ 150 y 151).

- Viernes 31 de julio

15.00. Juntada y Literatura. Espacio para las juventudes, con propuestas de lectura y taller de encuadernación. Complejo Cultural Municipal La Calle (Calle 148 y 18 A).

16.00. Espectáculo Los viajes de Mabel, a cargo de Paula Mattina. Centro Cívico Municipal Villa España - Plátanos (Calle 151 A e/ Av. Italia y 34).

16.00. Cine. Proyección de Operación Castor (castellano / ATP). Complejo Cultural Municipal La Humanitaria (Lisandro de la Torre y 52, Hudson).

- Sábado 1 de agosto

15.00. Taller Experiencias científicas, a cargo de Ana Buzzi, con juegos y actividades artísticas para las infancias. Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación (Av. Sabin e/ 362 y 363, Ranelagh).

15.00. La Calle Celebra "Rock". Bandas locales, actividades y sorteos. Complejo Cultural Municipal La Calle (Calle 148 y 18 A).

16.00. Espectáculo Rojo, de Liliana Bodoc, a cargo de la Compañía Tres Gatos Locos. Complejo Cultural Municipal León F. Rigolleau (Calle 15 N° 5675).

- Domingo 2 de agosto

12.00 a 18.00. Vacaciones en Familia. Juegos, sorteos, Feria Municipal Emprender y patio gastronómico BERA Food Trucks. Plaza Tiscornia (Av. 14 y 132) y Parque Lineal, Deportivo y Recreativo Municipal de Gutiérrez (Camino Real e/ 413 y 416).

15.00. Taller Frida en el espejo, a cargo de Adriana Toledo, con juegos y actividades artísticas para las infancias. Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación (Av. Sabin e/ 362 y 363, Ranelagh).

15.00. Cultura Colectiva. El Centro Cultural Móvil recorrerá los barrios, con talleres y actividades recreativas. Asociación Vecinal Barrio Los Manzanos (Calle 10 e/ 126 y 127).

16.00. Espectáculo “Sin Julepe”. Dúo de música y clown. Centro Cívico, Cultural y Recreativo Municipal J. M. Gutiérrez (Camino Real y 417).

Para conocer el programa completo de “Vacaciones en Familia”, ingresar a berazategui.gob.ar/vacacionesenfamilia.