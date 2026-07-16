El Municipio de Quilmes presenta las Vacaciones 2026 en el marco del 360º aniversario de la ciudad, con una programación especial para el receso de invierno con más de 400 actividades para toda la familia, que se llevará a cabo desde el sábado 18 de julio hasta el domingo 2 de agosto, con entrada libre y gratuita, en las distintas sedes culturales del distrito, y que tendrá todos los días de 10 a 15, en el Polideportivo Municipal, el “Gran Parque de Juegos”, con increíbles atracciones.

Las actividades están diseñadas para toda la familia e incluyen teatro, cine, títeres, circo, música y diversos talleres (la programación completa y detallada se puede consultar en el link: www.quilmes.gov.ar/agenda). La oferta se distribuye en múltiples espacios municipales.

En este marco, se destaca el “Gran Parque de Juego”, que se instalará en Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno, ubicado en bulevar Indio Gómez -ex avenida Vicente López- y Lafinur, de Quilmes Oeste, y que funcionará todos los días en el horario de 10 a 15, contará con espacios gamers, estaciones de maquillaje, plaza blanda, centro de actividades, foodtrucks, y un sector especial de juegos con carpa de circo, samba, simulador 5D, Reloj Loco, simulador de surf, Bungee Jumping, pista de cuatriciclos, carreras de obstáculos, inflables y cama elástica, entre otras atracciones.

Además, habrá diversas actividades en las distintas sedes culturales municipales, entre las que se destacan:

-El Espacio INCAA Quilmes, que funciona en el Teatro Municipal (Mitre 721, Quilmes); lunes a viernes a las 11. Se ofrecerá una variada cartelera cinematográfica.

-Casa de las Culturas (Pasaje Papa Francisco –ex Rivadavia 383-, Quilmes): lunes a sábados de 8 a 20. Presenta propuestas como salas de escape temáticas, talleres de música, diseño de personajes y cine (consultar horarios de actividades especiales en la página web).

-Centro Cultural Mercedes Sosa (Lamadrid 1902, Quilmes Oeste): lunes a sábados, de 12 a 18. Y en el horario de las 15, cuenta con una agenda que incluye cine, teatro de títeres, espectáculos de circo y cuentacuentos.

-Museo Histórico Fotográfico (25 de Mayo 218, Quilmes). Todos los días de 9 a 17. Organiza talleres sobre técnicas fotográficas (cámara oscura, antotipia, estenopeica) y narrativas audiovisuales (consultar horarios de actividades especiales en la página web).

-Museo "Almirante Brown" (25 de Mayo 198, Bernal). Todos los días de 9 a 17. Propone “Quiju”, Quilmes Juega en el Museo, y además música en vivo, teatro y títeres (consultar horarios de actividades especiales en la página web).

-Museo Roverano (Rivadavia 498, Quilmes). Lunes a sábados de 8 a 19. Con talleres de arte, de experiencias sensoriales y de teatro participativo (consultar horarios de actividades especiales en la página web).

-CPC Amaicha (avenida 844 Nº 2226, Solano). Lunes a sábados de 13 a 19. Con una vasta propuesta de teatro, títeres y circo (consultar horarios de actividades especiales en la página web).

-Biblioteca Domingo Sarmiento (Mitre 640, Quilmes). Lunes a viernes de 8 a 19. Con charlas, lectura, narración y talleres (consultar horarios de actividades especiales en la página web).

-CPA Leonardo Favio (Chacabuco 600, Bernal). Lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 10 a 18. Con talleres, teatro, proyecciones y circo (consultar horarios de actividades especiales en la página web).

-Teatro Municipal (Mitre 721, Quilmes). Lunes a viernes de 8 a 20, sábados de 9 a 22 y domingos de 9 a 18. Con música, circo, teatro, danza y títeres (consultar horarios de actividades especiales). Las entradas se retiran desde el día anterior a la función en la boletería del teatro hasta agotar la capacidad de la sala o por la web www.quilmes.gov.ar/agenda.

-Museo del Transporte (Laprida 2200, Quilmes Oeste). Lunes a viernes de 9 a 18. Con talleres, teatro y títeres. Del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto, a las 14, festival y talleres de circo (consultar horarios de actividades especiales en la página web).

-Centro Cultural y Biblioteca IAPI (Los Andes 4375, Bernal Oeste). Todos los días de 9 a 20. Con cine, clowns y teatro (consultar horarios de actividades especiales en la página web).

-Gran Parque de Juegos: Ubicado en el Polideportivo Municipal "Reinaldo Gorno", funcionará del 20 de julio al 2 de agosto con acceso de 10 a 15 h para disfrutar en familia.

Para conocer la programación completa y detallada, se recomienda visitar el sitio web: www.quilmes.gov.ar/agenda.