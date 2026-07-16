Cerca de 200 docentes, auxiliares y organizaciones sociales marcharon al Consejo Escolar de Almirante Brown por las condiciones de infraestructura escolar, contra los descuentos a los auxiliares de escuelas y el retraso en los pagos de sus sueldos. La presidencia del Consejo tomó los reclamos y se logró acordar una nueva instancia para una devolución de los mismos.

Luego la movilización se trasladó al Palacio Municipal por el reclamo del boleto educativo, donde no hubo recepción de este pedido tan necesario por los aumentos reiterados del transporte.

En la jornada de hoy estuvieron presentes alrededor de 100 docentes del distrito, principalmente de nivel inicial y primario, que manifestaron su malestar por las condiciones laborales en las que desempeñan sus funciones y repudiando las situaciones de violencia que atraviesan en las escuelas.

Facundo Sandoval, docente y delegado de SUTEBA dijo que "la jornada de lucha de 48 horas resuelta en el plenario de delegadxs Multicolor de La Matanza, y la adhesión de ATE a esta medida de fuerza, se expresan como un acierto para canalizar el descontento de docentes y estatales con el ajuste que el gobernador de la provincia aplica sobre nuestros salarios y condiciones de trabajo".

Por su parte, Ángel Cervantes, auxiliar de escuela, sostuvo: "Desde ATE Brown/Presidente Perón, venimos impulsando los reclamos de las escuelas, exigiéndole al consejo escolar, respuesta a las demandas de infraestructura, pero también al ejecutivo municipal que lleve adelante el proyecto por el boleto a estatales que presentamos para paliar la pésima situación salarial que atravesamos los empleados del gobierno provincial".

Desde la agrupación Tribuna Docente difunden que la Multicolor prepara un no inicio con nuevos paros y movilizaciones luego del receso escolar. Algunas de sus principales reivindicaciones son:

Urgente reapertura de paritarias.

Ningún docente pobre.

Basta de violencia hacia les docentes.

Justicia por Cristian Pereyra.

Basta de sobrecarga y precarización laboral.

Plenas prestaciones de IOMA

Para contactarse con docentes de la Multicolor escribir al 15-3239-0927 (Marcia, delegada docente) o buscar a la agrupación Tribuna Docente en sus redes @tribunadocenteab