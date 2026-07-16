Una pericia oficial presentada ante el Juzgado Civil y Comercial N°9 de Quilmes confirma lo que ya advertía un informe privado llevado a cabo en el controvertido countrie: Hudson Park es hoy un foco activo de contaminación de escala extra-comunitaria.

El hallazgo central esd que no existe planta de tratamiento cloacal, por eso, la totalidad de los residuos biológicos y efluentes cloacales crudos del predio se vuelcan directamente al terreno y a la laguna superficial.

¿Qué significa eso?

El envenenamiento de las napas: Por gravedad y permeabilidad, materia fecal, bacterias como Escherichia coli y químicos se filtran al subsuelo. Llegan directo al Acuífero Puelche, principal reserva de agua dulce de la Provincia y fuente de consumo de Hudson y barrios aledaños.

Que la pluma de contaminación en movimiento: La inyección diaria de cloacas sin tratar genera un flujo subterráneo que se desplaza y contamina pozos de agua de campos linderos y zonas residenciales.

Que la zona tiene fuertes tóxicos, o sea que ña descomposición inyecta nitratos incoloros e inodoros que destruyen la potabilidad del agua. Su ingesta es grave para lactantes y embarazadas.

Además, la contaminación se succiona sola: Los pozos de consumo de la zona generan un "cono de depresión" que arrastra el agua infectada del predio hacia la red pública.

Conclusión de la pericia: La desidia de la fiduciaria al no construir saneamiento básico está envenenando el agua subterránea. Enfrentamos un daño ambiental colectivo con riesgo sanitario directo para toda la región.

Ahora el expediente dejó de ser un informe privado. Es pericia oficial y está en el Juzgado.

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