Tras una reunión en la sede partidaria, dirigentes del peronismo y el kirchnerismo resolvieron movilizarse el próximo 20 de junio, al cumplirse un año de la prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner.

En una reunión realizada en la sede del Partido Justicialista Nacional, de la que participaron autoridades del partido, intendentes, diputados y senadores nacionales, junto a referentes de más de 20 partidos políticos y organizaciones sociales, se resolvió convocar a un "Banderazo por Cristina libre y contra la proscripción".

Mañana, 10 de junio, se cumple un año de la injusta condena contra Cristina Kirchner, y el 18 de junio se cumplirá un año de la masiva convocatoria a Plaza de Mayo que se realizó luego de que se confirmara la prisión domiciliaria que hoy cumple en San José 1111.

Los participantes del encuentro repasaron las actividades que se realizarán mañana en todo el país y en San José 1111 y la conferencia de prensa de los dos bloques legislativos del peronismo que se llevará a cabo a las 13 hs. en Senado de la Nación. También se destacó el festival "Cristina Libre" que se hará el sábado 13 en la ex ESMA. Asimismo, se comprometieron activamente con la movilización convocada para el 20 de junio, Día de la Bandera, en Parque Lezama.