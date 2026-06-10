Este martes por la mañana, en el marco de haberse conmemorado el Día del Periodista, se realizó en la "Plaza de los Periodistas Quilmeños", ubicada en Humberto Primo y Paz de Quilmes (Plaza de la Cruz), un homenaje a los trabajadores de prensa del ámbito local fallecidos en el último año. El acto fue organizado por el Círculo de Prensa Regional Quilmes - Berazategui - Varela.

El h9menaje fue para_

* Javier Passe (productor radial)

* Carlos Taphanel (La Voz del Grito)

* Antonio Capodilupo (Opinión de Ezpeleta)

* Cristina Oller (locutora)

* Rodolfo Malaver (fotógrafo)

* Roberto Gazañol (Canal 8 Quilmes Visión)

* Adrián Estrada (operador en FM Coktel)

La recopilación fue realizada por la entidad que preside el periodista Alberto Moya y fue plasmada en una placa gestionada por el Centro Cultural y Social Casa Rodolfo Walsh, a cargo de Pablo Insua, la cual fue colocada en el monumento a José Antonio Wilde.

La emotiva ceremonia contó con la presencia de Brenda Arnold, esposa del periodista Carlos Taphanel y la familia del productor radial Javier Passe, quienes descubrieron la placa que los recordará por siempre a estos queridos trabajadores y trabajadoras de prensa locales que han sido reconocidos por su labor y trayectoria.

El acto fue acompañado por la presencia de compañeros y compañeras de prensa, representantes del municipio de Quilmes, vecinos y vecinas que se acercaron y brindaron un afectuoso aplauso al finalizar el homenaje.

FOTOS : @diegotedisegno