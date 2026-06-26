Representantes de diversas organizaciones sindicales y sociales se reunieron en la sede de ATE Quilmes para formalizar la conformación de la Lista 1 "Germán Abdala".

Durante el encuentro se ratificó el binomio integrado por Claudio Arévalo, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y Andrea Rillo, de la Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB).

Organizaciones participantes

La nómina unificada quedó integrada por diferentes agrupaciones del ámbito estatal y privado. Entre los sectores firmantes se encontraron ATE, UTEDYC, SATBAD, la agrupación Azul y Blanca de SUTEBA, UETTEL, FENAT y la Comisión Vecinal del Barrio El Fortín.

El plenario contó con la presencia de más de 150 delegados, entre ellos integrantes de la junta interna del Hospital Iriarte, auxiliares de la educación, y personal de las órbitas municipal, provincial y nacional.

Declaraciones de los candidatos

Arévalo remarcó el respaldo de los diferentes sectores y asoció la unidad a la necesidad de responder a las políticas del Gobierno Nacional. Por su parte, Rillo señaló la importancia de trasladar los consensos al territorio para recuperar los derechos de los trabajadores.

La dirigencia local ratificó su alineamiento con los lineamientos conducidos por Hugo Godoy a nivel nacional y por Oscar de Isasi en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.